Page cree que personas con sentimiento progresista en CyL solo pueden votar al PSOE: "Lo demás es tirar el voto"

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha asegurado que "cualquier persona que tengan un sentimiento progresista" en Castilla y León solo puede votar a los socialistas en las elecciones autonómicas de este domingo en la región castellanoleonesa.

García-Page, que ha participado este martes en un encuentro con cargos públicos y candidatos del PSOE en la localidad zamorana de Benavente, ha añadido que elegir cualquier otra opción es "literalmente, tirar el voto a la basura".

Asimismo, ha ensalzado la campaña electoral llevada a cabo por el candidato socialista, Carlos Martínez, una campaña "propositiva" y "positiva". "No se imaginan hasta qué punto es saludable que se hable de cosas concretas, de problemas concretos", ha añadido.

El presidente castellanomanchego ha aseverado que la experiencia municipal de Martínez es "de un enorme valor", aseverando que es un alcalde "de los prototípicos" y recordando que ambos fueron "unos de los pocos" que tuvieron buenos resultados en unas elecciones "muy difíciles" en el año 2011, en las que ambos consiguieron las alcaldías de Soria y Toledo, respectivamente.

En su opinión, Carlos Martínez "no es sanchista ni es felipista" sino que "tiene personalidad propia, tiene criterio". "Y creo que cuando se nos intenta encasillar es un poco ofensivo", ha señalado.

"Y es buena gente, buena persona", ha añadido, apuntando que ha participado con él en foros de debate. "Y ni se imaginan lo constructivo que es", ha apostillado.

En este sentido, ha puesto en valor que mientras partidos como Vox "se ceban en la ansiedad" y necesitan "que todo vaya mal o que la gente crea que todo va mal", Martínez está pilotando una campaña "sincera".

"No hay que ganar tanto por los deméritos del otro como por los méritos propios y el PSOE lo tiene más que acreditado. En todos los sitios donde ha podido gobernar ha puesto el punto de mira en la gente, en la preocupación de la gente. Y el PSOE de Castilla y León está pidiendo una oportunidad", ha concluido.

