Page, que cumple años este sábado, confiesa que su mejor regalo sería el ascenso de Albacete: "Sería justo y razonable"

ALBACETE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, que este sábado cumple 52 años de edad, ha confesado que su mejor regalo sería que al final del día el Albacete Balompié, que se disputa en el estadio de Riazor con el Deportivo de la Coruña el ascenso a Segunda División, ganara el partido.

"Es lo justo y lo razonable", ha dicho García-Page, que ha enviado todo su ánimo y "la fuerza que puedan sumar desde Albacete y Castilla-La Mancha" al 'Alba', pues se ha mostrado convencido de que "todo lo bien que le vaya, a la postre, será rentable para Albacete, para el deporte y para nuestra tierra".

El titular del Gobierno castellanomanchego ha hecho estas manifestaciones en la inauguración de la 'Worldwide Cutlery Collection', donde ha asegurado que aunque nunca le ha gustado cumplir años, con el paso del tiempo, se ha dado cuenta de que "es mejor cumplir, porque la alternativa no es positiva".

En la inauguración de esta importante muestra, además de la felicitación en inglés del alcalde de Albacete, Emilio Sáez, García-Page, muy agradecido, ha recibido una navaja de la ciudad. "Me hacéis un favor inmenso, porque cuando los hijos de uno van creciendo no está nada claro que te hagan algún regalo".

En este acto, el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho una defensa cerrada de la cuchillería y la navaja de Albacete y tras recordar la expresión que solía grabarse en las navajas del siglo XIX, que decía "no me abras sin razón, ni me saques sin honor", ha terminado asegurando que "razones tenemos todas y honor nos lo estamos mereciendo", en alusión a la protección de esta artesanía por parte de la Unión Europea.