Page defenderá "mañana y no solo mañana" que es "inmoral" que "se mercadee" con el principio de igualdad en financiación

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

CUENCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que defenderá "mañana, y no solo mañana" que esta región no va "a admitir bajo ningún concepto que en medio de tanta inmoralidad" se abra paso algo que también le parece "inmoral" y es "que se mercadee, se negocie, con el principio de igualdad, por ejemplo en la financiación de los territorios a favor de privilegios pactados con independentistas".

Ha sido durante su intervención en el acto inaugural de la planta de procesado de pistacho Agróptimum, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), donde ha pedido "que nadie se engañe" en este sentido. "Entre mi partido y mis ideas y la defensa de Castilla-La Mancha siempre he antepuesto, y siempre lo haré, los intereses de mi tierra", ha aseverado.

A un día de la celebración del Comité Federal del PSOE, el socialista castellanomanchego ha señalado que como presidente regional no puede pedir "que tengamos más que los demás". "Eso les pasa a los independentistas, que no es que quieran más, que eso queremos todos, es que quieren más que los demás".

"Aquí se genera empleo y riqueza, pero nosotros somos los responsables de convertir esta riqueza y este empleo en hospitales, en carreteras, en ayudas a la generación de más riqueza todavía", ha reseñado García-Page.