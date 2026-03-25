Page define a Montero como "peleona": "Cuanto menos pese la política nacional, mejor le irá al PSOE" en Andalucía

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reflexionado sobre la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 17 de mayo advirtiendo de que "cuanto menos pese la política nacional mejor le irá al PSOE" en este territorio. También ha definido a la candidata socialista, María Jesús Montero, como una persona "peleona" e "inquieta" que, ha augurado, va a hacer una campaña "muy dinámica".
Desde Barcelona, donde ha asistido a la feria de alimentación Alimentaria, García-Page ha recordado que Montero tiene "recorrido político": ha tenido importantes responsabilidades ya en Andalucía y también tiene una larga experiencia dilatada en la política nacional. "Yo creo que María Jesús va a pelear", ha enfatizado el socialista.
Dicho esto, ha aprovechado para reclamar que se hable de Andalucía. "Los andaluces lo que se merecen es que se hable de Andalucía y de los problemas concretos de Andalucía".
Sobre si cree que el PSOE va a salir reforzado de estas elecciones, ha advertido de que "cuanto menos pese la política nacional, mejor le irá al Partido Socialista", algo que, según ha recordado, se ha visto en Castilla y León, donde la campaña ha sido más concreta, más localizada y más pegada al territorio.
"Son elecciones estrictamente andaluzas y lo más serio, lo más decente y lo más honesto con los electores es que se hable de aquello que se va a decidir", ha insistido el presidente castellanomanchego.
Incidiendo en este argumento, el presidente regional ha apuntado que "la alta concentración de rechazo al Gobierno", algo que "lamenta" porque es su partido, "no lo pueden terminar pagando los candidatos locales ni regionales".
"Eso no es justo", ha dicho, un criterio que "todo el mundo comparte" --"unos lo harán por detrás, otros lo harán por delante", pero, según ha afirmado, "todo el mundo sabe perfectamente que no se puede dar la patada en el trasero de los candidatos locales cuando realmente los ciudadanos se la quieran dar a la política nacional".