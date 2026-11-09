Page desea que el funeral por Urda en Catedral de Toledo pueda servir como punto de encuentro de todos los españoles

1132388.1.260.149.20261109230649 García-Pagem en los Premios Nacionales de Gastronomía - JUNTA C-LM / DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado que el funeral que la Catedral de Toledo acogerá este martes por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda sirva como punto de encuentro para "todos los españoles".

"Malana tenemos un acto en Toledo en el que me gustaría, sinceramente, que se puedieran encontrar todos los españoles en la Catedral, un encuentro de recuerdo", ha dicho en su intervención en la gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía.

Considera García-Page que, en las tragedias, los españoles han mostrado "lo mejor de sí mismos".

"En las tragedias tenemos que encontrar los mejores argumentos para sentir lo que somos como pueblo", ha dicho García-Page, quien asegura que si eso se puede conseguir en grandes celebraciones y éxtiso, "quizás más ahí", en las desgracias, debería conseguirse.