TOLEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "acierto" con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Es una rosa con muchas espinas pero tienen que intentarlo", ha dicho.

A preguntas de los medios tras firmar un convenio con el Gobierno canario, García-Page ha dicho que "se le antoja" que este presupuesto tendrá "dificultades". "Pero que el Gobierno intente y que esta no sea la única legislatura de la democracia en la que no se ha aprobado ningún presupuesto, me parece de sentido común".

No obstante, ha lamentado que lo que se ve "desde hace tiempo" son "los peajes", que ha definido como las "letras mayúsculas", mientras que la "letra pequeña" es el presupuesto, ha dicho, "cuando tendría que ser al revés".

"Para poder hacer un análisis del presupuesto tendría que ver la balanza, lo que dice el presupuesto y lo que va a costar sacarlo", ha manifestado, para señalar que "tendrá que aflorar" el gasto militar y que eso tendrá también su propio debate.