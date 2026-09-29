Page desvela en conversación con Guerra y Martín Villa que trabaja en un libro sobre política española y retos futuros

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, los ex políticos Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, la periodista Anabel Díez, y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, durante la inauguración de la exposición 'La - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado durante una conversación Alfonso Guerra y Martín Villa, que trabaja en un libro donde abordará de los retos a futuro para la sociedad española y la situación política actual.

En el transcurso de un diálogo que ha servido para inaugurar una exposición ahormada por el Gobierno de Castilla-La Mancha con motivo de los 50 años del inicio de la Transición, García-Page ha dejado un mensaje velado al respecto de una futura publicación con su firma.

Relataba García-Page un pasaje con Adolfo Suárez, al que la ciudad de Toledo le premió con el galardón Alfonso X El Sabio en el año 1995.

Un encuentro en el que "estaba detrás Raúl Heras" y que servía como percha para que Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos "se abrazaran de nuevo" con el Teatro de Rojas como escenario.

Con José Bono presidiendo la Comunidad Autónoma, después se organizó un almuerzo en el Palacio de Fuensalida, que "empezó a las 14.30 y terminó a las 22.30", un encuentro de ocho horas donde Adolfo Suárez contó "muchas anécdotas en relación con el ejército".

"Y alguna importante de Milán del Bosch. Pero no voy a anticiparla, porque ya la cuento yo en un libro", ha rematado García-Page.

Fuentes del entorno del presidente consultadas por Europa Press al finalizar el acto al respecto de estas palabras confirman a la agencia que García-Page trabaja en un libro, sin ofrecer más detalles por el momento.