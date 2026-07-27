Page ensalza la colaboración con CyL y Madrid por encima del "ruido político que a veces se transmite"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado el puesto de mando avanzado ubicado en Iglesuela del Tiétar (Toledo) para luchar contra el fuego de Ávila, afirmando en declaraciones a los medios que "hay que estar tranquilos" ante el nivel de colaboración entre administraciones, algo "más habitual de lo que el ruido político a veces transmite".

Una colaboración que está siendo "efectiva" y en la que Castilla-La Mancha trabaja en "ayudar a Ávila y Madrid" pero "al mismo tiempo establecer una línea defensiva" en la propia región.

En esta zona de La Iglesuela "se han perimetrado ya 30 kilómetros, que era el objetivo marcado por el mando operativo", y ahora hay que estar "pendientes de la evolución en las cumbres de Mijares".

"Es donde se están centrando los esfuerzos, pero también con un ojo puesto en la zona de Villa del Prado y en la zona de Almorox", donde el fuego "ya a desescalado" en la ribera del Alberche.

Según ha dicho, se valora ahora poder afrontar una "desescalada" de las evacuaciones de población a lo largo de las próximas horas, y es que hay algunos municipios que podrán recibir de nuevo a sus vecinos en próximas horas.

La situación "ha mejorado" y hay "una seguridad muy alta" en la línea defensiva para impedir que llegue a la Sierra de San Vicente. "Estamos en esa clave, siempre con prudencia y cautela".

Por último ha indicado que, en trabajo conjunto con la Guardia Civil y con alcaldes de la zona, se van a abrir vías de paso para los ganaderos que operan en la zona.

EL FUEGO DE GUADALAJARA EN NIVEL UNO Y CON PRUDENCIA

Ha hecho alusión el presidente al fuego de La Mierla en Guadalajara, donde se mantiene el nivel 1 "ante la posible aparición de algún foco pequeño", pero se valora igualmente poder bajar a nivel cero a un fuego que "ha preocupado mucho".

"Ojalá y ese sea el futuro cercano de este incendio, es una zona muy sensible, con muchísimo combustible y mucho impacto humano, con muchas urbanizaciones y casas diseminadas, así como negocios para el verano", ha dicho.

Todo ello es lo que "se ha intentado poner a salvo", por lo que se ha felicitado ante la realidad que pasa por haber protegido vidas humanas y haber hecho lo propio "en el grueso de las poblaciones, que están siendo muy protegidas".