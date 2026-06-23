Page equipara la sentencia a Ábalos a la causa que derrocó a Rajoy y avisa: "Quedan más sentencias y muchos confidentes"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su llegada al Hotel Eurostars Palacio Buenavista, a 23 de junio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha opinado por primera vez sobre la sentencia conocida contra el exministro José Luis Ábalos, y en un foro organizado por Fedeto y en compañía de Felipe González, ha asegurado que "suscita el mismo respeto que el que provocó la caída del PP con la moción de censura". En aquella ocasión, recuerda, María Dolores de Cospedal hablaba de "conspiración contra el PP".

Ha avisado además que él se "cuidaría mucho" de "poner tanto el dedo en la llaga de Víctor de Aldama", no sea que los españoles "terminen pensando que es que hay cierto miedo a otros posibles confidentes".

Tras recordar que incluso "existe una directiva europea que obliga a España a regular el papel del confidente", ha recalcado que en todo caso la sentencia se ha firmado "por unanimidad", lo que la hace también "ejemplar".

Igualmente, alerta que "quedan todavía varias sentencias" y "hay muchos posibles confidentes", lo que tiene que hacer que estén preocupados "los que hayan hecho algo malo o los que hayan robado".

Después de apuntar que el juez "es de garantías" y la UCO y la UDEF "hacen su trabajo", García-Page se ha preguntado "qué esperaban" Ábalos y Koldo García "del comportamiento de Aldama".

La situación actual del partido merece recordar, según el presidente, que "estas personas", a las que suma a Santo Cerdán "y a alguno más", no dejan de ser el "núcleo fundador de esta etapa" y de esta Secretaría General, "los cimientos del edificio".

En este punto, ha recordado que este próximo fin de semana habrá por fin Comité Federal del partido "después de un año", donde él tendrá "poco para hablar, solo cinco minutos", que en cualquier caso le va a "dar de sí como para adoptar una posición distinta".

"Tenemos derecho a saber y derecho a tener respuestas. El problema no pueden ser los demás. No puede ser siempre una conspiración planetaria de la derecha. Se tiene que explicar y tiene que haber alguna consecuencia, democráticamente hablando, pero el concepto de responsabilidad política está manoseado", ha lamentado.

En esta línea ha querido recordar que en el mismo foro, el año pasado planteó "anticipo electoral o moción de confianza", en un momento actual en el que las cosas "están bastante peor".

"¡Pues no te preocupes, que este fin de semana estará mejor que el año que viene!", ha espetado González despertando las carcajadas del público.