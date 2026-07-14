Page espera celebrar "como mínimo un 2-1" de España en el partido de semifinales ante Francia del mundial de este martes

10 July 2026, US, Inglewood: Spain's Lamine Yamal in action during the 2026 FIFA World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium. Photo: Bruno Fahy/Belga/dpa - Bruno Fahy/Belga/dpa

TOLEDO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en celebrar "como mínimo un 2-1" de España ante Francia en el partido de semifinales del mundial de Fútbol, que se celebra este martes.

Lo ha dicho durante su intervención en el acto celebrado en Toledo tras ser nombrado académico de honor de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, donde ha desvelado que lleva con una gastroenteritis aguda dos días.

"Lo más triste", ha confesado, es que quizá le va a tocar celebrar como mínimo ese resultado victorioso de España ante Francia "con Aquarius". "Es realmente lo que toca", ha bromeado.