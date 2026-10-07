Page expone los retos de C-LM para la próxima legislatura "esté quien esté": agua, sanidad, educación e igualdad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanidad y educación pública, agua y más cota de igualdad y cohesión son los retos de Castilla-La Mancha para la próxima legislatura "esté quien esté", tal y como ha advertido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la XLV Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama).

"Yo quiero aprovechar estos tiempos de pre y campaña electoral fundamentalmente para dedicarme a dejarle claro a todos los que concursen en el circuito electoral cuáles son los grandes retos de esta tierra, es decir, qué es lo que el presidente de esta tierra espera para la siguiente etapa. Esté quien esté", ha señalado.

De este modo, García-Page ha citado el agua, la sanidad y la educación pública, los valores ambientales y "sobre todo" más cotas de igualdad y de cohesión en un país "como el que tenemos", como ejemplo de los retos de Castilla-La Mancha para la próxima legislatura.