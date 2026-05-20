Page felicita a Garde como presidente de CRUE: "Es importante que la voz de esta tierra se escuche en todos los foros"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

ALBACETE 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado este miércoles al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, por su elección como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

"Es muy importante que la voz de esta tierra se escuche en todos los foros, su filosofía de la universidad pública, su filosofía de la asequibilidad a la hora de acceder a la universidad, su expansión controlada, sostenible", ha comentado durante su intervención en la inauguración del I Foro de Industria de Castilla-La Mancha en Albacete.

Aunque ha recordado que ya le felicitó "por adelantado", hoy ha querido hacerlo público, destacando que Garde es doblemente "magnífico", al ser "rector magnífico y magnífico presidente de todos los rectores de España". Una felicitación que también ha trasladado a todo el equipo de Garde y a la UCLM.