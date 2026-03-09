Page inaugura el nuevo centro de salud de Cabanillas y resalta el papel de los profesionales como elemento central

El presidente regional inaugura el nuevo centro de salud de Cabanillas. - EUROPA PRESS

Representantes de los sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara piden la reanudación del sistema de Carrera Profesional

CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo, una infraestructura sanitaria que ha supuesto una inversión cercana a los seis millones de euros y que dará servicio a unas 15.000 tarjetas sanitarias de la zona básica de salud, que incluye también a Torrejón del Rey y Valdeveruelo.

El acto institucional, celebrado en el nuevo edificio ubicado en la carretera de Marchamalo, ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, José García Salinas, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido y el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, entre otras autoridades regionales y provinciales.

Durante la inauguración, en la que también se han concentrado en el exterior representantes de los sindicatos de la Junta de Personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en Guadalajara para reivindicar la reanudación del sistema de la Carrera Profesional, se ha puesto en valor la mejora que supone esta nueva infraestructura para la Atención Primaria en una zona en crecimiento del Corredor del Henares.

En su intervención, García-Page ha insistido en que, más allá de las infraestructuras y la tecnología, el elemento central del sistema sanitario son los profesionales. "Los edificios son importantes y la tecnología también, pero lo que es importante es el personal", ha afirmado el presidente regional, quien ha añadido que "hay un componente de trato humano y de cercanía humana que es indispensable en el sistema sanitario".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado sentirse "contento y orgulloso" de poder inaugurar esta infraestructura en una zona de fuerte crecimiento demográfico, donde cada vez más familias jóvenes se instalan procedentes de otras regiones.

UN "HITO" PARA CABANILLAS

De su lado, el alcalde de Cabanillas del Campo ha calificado la jornada como "uno de esos días que quedarán marcados en rojo en la historia de la localidad". Según ha señalado, la apertura de este centro de salud representa un paso decisivo para reforzar los servicios públicos en el municipio.

"Inaugurar un centro de salud no es solo abrir un edificio, sino que supone reforzar uno de los pilares fundamentales de nuestra vida, como es la sanidad pública", ha destacado García Salinas, quien ha subrayado además que "sanidad pública es igualdad porque garantiza que cualquier persona, viva donde viva y tenga lo que tenga, recibe la atención que necesita cuando lo necesita".

El regidor también ha recordado que el proyecto se remonta a 2011 y que fue paralizado durante la anterior etapa de gobierno regional de María Dolores de Cospedal, hasta que se retomó tras la llegada de García-Page a la presidencia. En este sentido, ha agradecido al Ejecutivo autonómico "haber cumplido la palabra dada con Cabanillas".

APUESTA POR LA ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha defendido el papel clave de la Atención Primaria dentro del sistema sanitario regional y ha subrayado que este nuevo centro se integra dentro de una estrategia más amplia de mejora de infraestructuras.

Fernández Sanz ha explicado que se trata del centro de atención primaria número 37 que inaugura el Gobierno regional y ha avanzado que todavía quedan alrededor de 60 actuaciones más previstas en esta red sanitaria. "La Atención Primaria es básica porque es donde recibimos a los pacientes por primera vez", ha señalado, destacando también el nivel de equipamiento tecnológico de los centros de salud de Castilla-La Mancha.

El edificio, levantado sobre una parcela municipal de 4.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, alberga en su planta baja servicios como Admisión, Urgencias, Extracciones y Rehabilitación, además de consultas de Atención Primaria.

En la primera planta se ubican consultas de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría, Salud Bucodental o la consulta de matrona, junto a espacios de coordinación y formación para el personal sanitario.

PROTESTA SINDICAL POR LA CARRERA PROFESIONAL

La inauguración ha estado acompañada también por la presencia en la puerta del centro de representantes de los sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara, que han aprovechado la visita institucional para reclamar al presidente regional la reanudación del sistema de Carrera Profesional para los trabajadores sanitarios.

Aunque no han podido mantener un encuentro directo con García-Page, los representantes sindicales sí han trasladado sus reivindicaciones a responsables del sistema sanitario regional, desde donde les han indicado que la administración está estudiando la situación.

Los sindicatos, que recuerdan que la carrera profesional permanece paralizada desde 2012, mantienen sin embargo una postura de cautela y aseguran que continuarán con su calendario de movilizaciones hasta que se convoque una mesa de negociación formal.

El nuevo centro de salud abrirá próximamente sus puertas a los pacientes, aunque antes se celebrará una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas el próximo miércoles para que los vecinos puedan conocer las instalaciones antes de su puesta en funcionamiento.