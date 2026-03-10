Page lamenta el fallecimiento de Raúl del Pozo, "uno de los mejores escritores de este país"

CUENCA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado el fallecimiento este martes a los 89 años del periodista, escritor y columnista conquense Raúl del Pozo, al que ha definido como "uno de los mejores escritores de este país".

A preguntas de los medios durante un acto en Benavente (Zamora), García-Page ha asegurado que ha estado en contacto con Del Pozo "durante muchísimo tiempo". "Es un buen amigo", ha añadido, recordando que, además, fue galardonado con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

"Hoy acompañamos en el sentimiento a la familia y a los muchísimos amigos que tiene, unos que ha ganado por el roce y muchos que ha ganado por lo bien que se explica", ha apostillado.

