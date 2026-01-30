Page normaliza la regularización de inmigrantes pero piensa que no tendría que realizarse de haber un pacto de estado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - JCCM/PIEDAD LOPEZ

GUADALAJARA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha normalizado el proceso que recoge el Real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, tras un pacto entre PSOE y Podemos, pero ha considerado que este proceso no tendría que realizarse de haber un pacto de estado entre los grandes partidos.

En declaraciones a los medios desde Cogolludo, ha dado normalidad a estas regularizaciones --"incluso tres se hicieron en la época de Aznar", ha mencionado--, señalando que tendrían que estar fuera de debate.

En este punto, ha señalado que no termina de entender la razón por la que el Gobierno ha tomado esta medida pero "se la ha regalado a Podemos" como si fuera un logro de este partido.

Además, ha mencionado que Vox "nunca va a dejar de hacer basura política con el tema de la inmigración, recurriendo a los bulos y a la mentira más obscena".

Finalmente, ha señalado que no le gustaría ni que el PSOE ni Podemos "se presten a meter en el mercado de la negociación política" la política migratoria, y cedan al independentismo, a quien ha acusado de defender "políticas racistas".