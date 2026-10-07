Page pide a Puigdemont que "pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a los catalanes"

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside en Talavera de la Reina (Toledo) el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Foto de archivo. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, al que ha tildado de "fugado retornado", que "pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña".

"Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía. La inmensa mayoría de los españoles no la hemos aceptado moralmente y, por tanto, no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de mercadeo", ha advertido.

De este modo ha reaccionado García-Page, un día después de que el aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de la amnistía motivase que el Supremo levantara la orden de detención que pesaba en contra del político catalán, que ya puede regresar a España.

El presidente castellanomanchego ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, donde ha reflexionado en torno a los 45 años que cumple esta feria y al medio siglo de la aprobación de la Constitución.

"Es bueno que este país tenga a gente que se encargue de preparar los 50 años de la Constitución española, no sea que, entre dimes y diretes, nadie caiga en la cuenta de que, dentro de nada, y hay que empezarlo a preparar desde ya, hay que celebrar por todo lo grande la Constitución española".

"Estoy seguro de que no todo el mundo la va a celebrar. Sin duda, por ejemplo, el fugado retornado, es seguro", ha dicho en alusión al regreso de Puigdemont a España.