Page pide responsabilidad ante ola de calor: "Llevamos doble de conatos de incendio que el año pasado por estas fechas"

Sistema de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha - INFOCAM

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a todo el mundo "una enorme responsabilidad" y prudencia ante la ola de calor y ha avisado: "Llevamos ya prácticamente el doble de conatos de incendio que el año pasado por estas fechas".

Desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), García-Page ha asegurado sentirse "orgulloso" del sistema de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha, pero ha puesto sobre la mesa la importancia de la "cooperación de la gente" a la hora de informar y, sobre todo, a la hora de evitar riesgos.

"Viene ola de calor y estamos especialmente preocupados", ha confesado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Palabras que le han llevado a anunciar que el Consejo de Gobierno del próximo martes autorizará un gasto de más de medio millón de euros para los regadíos del Rincón del Moro, ubicados en la provincia de Albacete.