Page se pregunta por qué Sánchez "ataca opiniones minoritarias" cuando vive "arrodillado a las minorías más sangrientas"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM - Archivo

GUADALAJARA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha preguntado este miércoles por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ataca opiniones minoritarias" dentro del PSOE cuando vive "arrodillado a las minorías más sangrientas" del país.

Desde Alovera, a preguntas de los medios, ha reaccionado así a las declaraciones vertidas en una entrevista por Sánchez, que ha ironizado sobre las posiciones críticas del presidente de Castilla-La Mancha y del expresidente Felipe González, señalando que el "titular" sería que apoyaran "alguna acción del Gobierno de España", al tiempo que ha afirmado que estas posturas dentro del PSOE son "minoritarias y marginales".

"No sé por qué ataca lo que pueden ser opiniones minoritarias. Al fin y al cabo vive arrodillado a las minorías más sangrientas de este país, que son la extrema derecha independentista y los herederos de los asesinos de ETA", ha criticado García-Page.

"¿Cómo puede hablar así de los que podemos discrepar o tener una opinión distinta cuando realmente el Gobierno se arrodilla ante aquellos que hablan de 'puta España' como acaba de hacer la extrema derecha catalana?", se ha vuelto a cuestionar el socialista castellanomanchego.

A su juicio, Sánchez tendrá que "considerar algo más el poder discrepar", reconociendo que él sí coincide en muchas opiniones del Gobierno, pero el único problema, ha afirmado, es que se siente "absolutamente incapaz para seguir el ritmo a tanto cambio de opinión".

"Puedo estar de acuerdo con la primera opinión, pero no con las últimas 150 que tiene por costumbre el Gobierno. El problema de algunos es la nula credibilidad que se tiene, de manera que tampoco crea que me va a quitar el sueño", ha afirmado.

Respecto a las palabras de Pedro Sánchez señalando que se va a presentar a las primarias, que habrá elecciones en 2027 y que además contará en la campaña electoral con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, García-Page ha señalado que son cosas que ya ha dicho Sánchez por "activa y por pasiva".

Como presidente del Gobierno "tendrá ganas de saber lo que opina la gente", ha afirmado García-Page, que tampoco se ha expresado de manera explícita sobre la presencia de Zapatero en la campaña electoral.

"Al final los que tienen que hablar son los ciudadanos", ha sentenciado, afirmando que "el único problema" que él considera es "si puede hacer otra cosa" distinta a la opción de presentarse a las primarias.