Page presume del consenso que aprobará el Estatuto de C-LM: "Las autonomías hacen más por la igualdad que el Congreso"

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sacado pecho por el consenso conseguido en su región entre PSOE y PP y que se suscitará este martes en la Cámara Baja, que debate su toma en consideración para abrir el plazo de enmiendas.

En una entrevista con Cadena COPE recogida por Europa Press, García-Page ha apuntado que este nuevo Estatuto que arranca su periplo parlamentario en el Congreso "no se mete con nadie, no reclama competencias, no entra en controversias con otras autonomías", una Carta Magna "milimetradamente leal a la Constitución, a su fondo y a su espíritu".

La región "no quiere competencias para darse un gusto al cuerpo ni para presumir" y solo pretende dedicar sus esfuerzos a gestionar "sanidad, educación y servicios públicos".

"Si hablamos de eso, ¿no es lógico que no haya discusión? España es una nación que se organiza de forma descentralizada para gestionar servicios con 17 motores. Con las autonomías se evitó una fractura, que las históricas tuvieran unos derechos y el resto, otros. El escenario de solo autonomía, las nacionalidades históricas y el resto hacer cola en la Castellana hubiera sido enormemente grave", ha defendido.

Para García-Page, las autonomías "defienden más la igualdad entre los españoles" que si esa igualdad tuviera que depender del gobierno de turno. "Tenemos más capacidad para hablar de igualdad en las autonomías ahora mismo que el margen de maniobra del Congreso cuando están pendientes del voto de cuatro independentistas".

Por eso, la región quiere "poner al día el Estatuto" desde la base del consenso, un consenso que era obligatorio antes de sumergirse en el proceso de reforma.

LA INSTRUCCIÓN DEL SUPREMO CON GARCÍA ORTIZ, "IMPECABLE"

En otro orden de cosas y preguntado por el proceso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y si es o no inocente, ha dicho que no desea que nadie sea condenado, "salvo que se haya cometido un delito de forma flagrante", si bien apunta que el Tribunal Supremo "está haciendo una instrucción impecable, muy medida, con concesiones a la defensa por si le buscan las vueltas luego en el Constitucional".

"Si yo quisiera defender al fiscal no haría una defensa tan enardecida desde lo político. Porque todo el envolvente político, todo el barullo, es precisamente lo que se está enjuiciando", ha dicho, apuntando que cuanto "más se adorna" desde lo político el caso, peor para Álvaro García Ortiz.

En su opinión, "los jueces se están acercando a la convicción de que las filtraciones o la información indebida no tiene que ser por un mensaje, puede ser primero de forma verbal para que coja vuelo y luego ya pasar los papeles".

ABOGA POR HACER PRESUPUESTOS COMO EN LA UE

Cuestionado sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado, García-Page ha sugerido ironizando que quizá "sea mejor no tenerlos a tenerlos con los peajes" de los independentistas, algo que sería "absurdo".

En este contexto, ha retomado su propuesta de abrirse a la posibilidad de presupuestar al estilo de cómo lo hace la Comisión Europea, con unas cuentas plurianuales aprobadas al principio de cada legislatura que puedan ir modificándose año a año en asuntos puntuales.