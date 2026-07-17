Page rechaza la demagogia en el fuego de La Mierla: "Me la traen al fresco las ideas de quien pueda estar detrás"

1105184.1.260.149.20260717214559 El presidente regional, Emiliano García-Page, en el puesto de mando avanzado del incendio de La Mierla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

GUADALAJARA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido no entrar en el populismo ni en la demagogia con el incendio declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara). "A mí personalmente me la traen al fresco las ideas de quien pueda estar en el inicio del incendio, sinceramente, me da lo mismo", ha señalado.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado de Tamajón, hasta donde se ha desplazado para seguir la evolución del incendio, García-Page ha querido hacer una llamada a la prudencia a toda la ciudadanía y ha pedido que no haya distracciones "en ningún debate político, y menos aún cuando responde a intereses".

"Ahora solo importa atajar esto", ha señalado el presidente castellanomanchego, quien ha añadido que en su momento llegará el momento de esclarecer las causas como en "cualquier tipo de incidencia o de tragedia".

Por tanto, ha pedido intentar no mezclar y ha advertido de que "intentar mezclarlo" no cree que ayude "para nada y no va a distraer a la Guardia Civil del trabajo que tienen que hacer de investigación y declaración". "Creo que además la Guardia Civil tiene como muy claro exactamente lo que pasó, otra cosa distinta es que todavía lo tiene que informar", ha añadido.

Así, tras afirmar que "tampoco quisiera" que la demagogia y en el populismo político que "inunda" España "en todos los frentes", fuera en "un frente de incendios", ha dicho que la culpa de los mismos "no la tienen ni los agricultores, ni los ganaderos, ni los consejeros, ni los médicos, ni los periodistas".

"No la tiene nadie por su profesión, ni por su condición política, ni por su raza (...) la culpa solo la tiene aquel que incumple las leyes sea político, sea periodista, sea agricultor o sea sindicalista, da lo mismo", ha manifestado, por lo que ha pedido que "nadie haga juegos ni establezca banderías".

"A mí personalmente me la traen al fresco las ideas de quien pueda estar en el inicio del incendio, sinceramente, me da lo mismo, lo que me importa es si ha hecho las cosas conforme a ley, en cuyo caso, por supuesto, no vamos a mirar a otro lado de ninguna de las maneras", ha apuntado.

El presidente regional ha indicado que "bajo ningún tipo de presión" su Gobierno va a mirar a otro lado si se deduce una responsabilidad personal "de quien sea, vote a quien vote, crea en el Dios que crea, sea de donde sea o de la raza que le dé la gana".

A ello ha añadido que, en función del informe de la Guardia Civil, la Junta no solo se personará como administración en la acusación, sino que tomará acciones judiciales "a la menor duda". "Ojalá que esto no pueda cargar sobre la conciencia de nadie. Es lo que le deseo a todo el mundo de corazón porque no es plato de buen gusto".

En este punto, el presidente regional ha afirmado que la culpa --del incendio-- no la tienen los agricultores "porque la inmensa mayoría de los agricultores ayudan a apagar incendios y muchos de ellos prestan sus medios precisamente en las labores de contención.

RECUERDO A LA VÍCTIMAS DE GUADALAJARA Y AGRADECIMIENTOS

El presidente castellanomanchego ha empezado su intervención acordándose del incendio de Guadalajara de hace 21 años. "El mejor homenaje realmente a estas víctimas es que de este incendio y de todos los demás podamos decir precisamente que se han evitado los fallecimientos".

También ha tenido palabras de gratitud para el Rey Felipe VI con el que ha estado hablando esta misma tarde "largo y tendido" para interesarse "concienzudamente" sobre los pormenores del incendio, su proyección, su evaluación y, sobre todo, la seguridad o la protección de las personas. "Le he puesto perfectamente al día de cuál era la coyuntura que teníamos y los riesgos que también vemos para los próximos días".

Asimismo, ha dado las gracias a la "ingente cantidad de recursos" que se han movilizado para atajar el incendio de La Mierla para afirmar que la estrategia que los técnicos están dirigiendo "es la acertada". "De hecho han conseguido lo primero, que es salvar todas las vidas humanas y no ha habido prácticamente ni siquiera ninguna atención médica".

"Se han producido los desalojos con total normalidad y además con carácter muy general, sin excepciones", ha destacado García-Page, quien ha añadido que "lo más importante" es que las vidas humanas se han puesto a salvo.

Ello le ha llevado a advertir "a la gente que ahora, aprovechando el fin de semana en este y en otros incendios se acercan a curiosear, que por favor se abstengan para que nada que pueda distraer la atención de los servicios de emergencias".

"Ni eso, ni ningún tipo de movilización puede terminar distrayendo a los servicios profesionales que están a la única tarea que importa que es la extinción del incendio", del que ha dicho que quedan "muchas horas, probablemente días" para poderlo darlo por extinguido.