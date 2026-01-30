Page rechaza especular sobre el accidente de Adamuz y cree que España necesitar dar un "empujón" a sus infraestructuras

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - JCCM

GUADALAJARA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en relación al accidente ferroviario de Adamuz, ha asegurado que él tiene una determinación a lo largo de su vida política que es que no hace "cábalas, ni disgresiones, y menos aún especulaciones o cálculos políticos con las tragedias". "No lo he hecho con supuestos del Partido Popular y no voy a hacerlo ahora", ha advertido.

Así ha reaccionado García-Page al ser preguntado por la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que se saldó con 45 víctimas mortales.

Según ha apuntado el presidente regional, para él "lo más reconfortante" y en lo que se reconoce es en las palabras que ayer escuchó "con mucha emoción" de las familias de los fallecidos en el funeral que se celebró en el Pabellón Carolina Marín de Huelva. "Me quedaría con eso. Lo demás supongo que se aclarará y a partir de ahí se sacarán más conclusiones", ha apostillado.

No obstante, y dicho esto, García-Page ha apuntado que "lo verdaderamente importante" es que "entre todos nos empeñemos en mejorar las infraestructuras", no solo las nacionales, sino también las autonómicas y las locales.

"En realidad España, lo he dicho en muchas ocasiones, necesita una década de salto adelante como lo tuvimos en los 80, porque España ha triunfado en muchos aspectos", pero "se le quedan pequeñas las autovías, se le quedan pequeñas las redes eléctricas y necesita otro empujón de infraestructuras importante".

Según ha afirmado, "no es un problema de ahora ni de este ministerio, sino que es un problema que venimos arrastrando ya desde hace bastante tiempo".