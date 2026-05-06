Page plantea la posibilidad de convocar una Conferencia de Presidentes Autonómicos de no aprobarse presupuestos

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, presenta en Toledo, la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030.

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, presenta en Toledo, la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030. - JCCM

TOLEDO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, planteado la posibilidad de convocar una nueva Conferencia de Presidentes Autonómicos si el Gobierno de España no presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Durante una rueda de prensa realizada en el Palacio de Fuensalida para presentar la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030, el mandatario autonómico ha reclamado este miércoles al Gobierno de España que presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, "no solo porque es obligado, sino porque necesitamos certidumbres".

En esta línea, ha advertido que "es absolutamente imposible hablar de financiación autonómica, a pesar de que lo hagan con los independentistas, si no hay delante de la mesa un proyecto de presupuestos".

Por este motivo, ha adelantado que se plantea "la posibilidad de que terminemos reclamando una nueva conferencia de presidentes para hablar de presupuestos y hablar de financiación". "También para que esa conferencia sirva para hablar de fondos europeos", ha señalado.

El presidente castellanomanchego ha cuestionado el motivo por el que no se ha presentado aún el proyecto, apuntando que "si la ministra Montero dejó el proyecto de presupuestos preparado, entiendo que es cuestión de días que se presente el proyecto de presupuestos".

"La ministra que hoy va a competir en Andalucía, un mes ya después del cierre del Estrecho de Ormuz, ya dijo que el presupuesto estaba preparado y listo para que lo presentara su sucesor", ha insistido.

García-Page ha advertido del "escenario presupuestario cuando desaparezcan de golpe los fondos europeos". "Hoy se están pintando en el presupuesto del Estado miles y miles de millones de ingresos que van a desaparecer", ha señalado.

En este sentido, ha cuestionado qué elementos dejarán de financiarse, haciendo especial hincapié en la financiación autonómica. "Espero que se presente porque todos necesitamos que se cumpla con él y tener garantías", ha concluido el presidente castellanomanchego.

DESAPARICIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, ha manifestado su deseo de que prosperen en el seno de la Unión Europea las propuestas y planteamientos para mantener fondos.

"Ojalá que también escuchen en la Comisión Europea la resolución del Parlamento Europeo, que habla de mantener los fondos de cohesión, como también la política agraria comunitaria, y que si lo que se busca es más dinero para seguridad y para defensa, que sean presupuestos aparte, que sean más presupuestos, pero no a costa de la cohesión interna y de las estrategias de unidad de la propia comunidad europea", ha planteado en este sentido.