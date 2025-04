Page reclama "una gran inversión en ampliación de redes" para poder captar la energía que se está produciendo

Pide a Gobierno y a Red Eléctrica que hagan autocrítica en la gestión de esta crisis y abordarla desde la "humildad"

CUENCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho balance de la gestión de la crisis del apagón eléctrico y ha reclamado que España se plantee seriamente "un paquete de inversión muy potente" para ampliación de redes y así "poder captar la energía que se está produciendo y dar salida a la demanda".

"Urge hacer, como en los ochenta, una gran inversión en ampliación de redes para poder captar la energía que se está produciendo y dar salida a la demanda", ha afirmado este miércoles en su visita a Cuenca.

A la espera de las explicaciones de los expertos, ha pedido además que "no se vuelva a decir que no va a pasar, sobre todo cuando todavía no se sabe por qué ha pasado".

García-Page ha pedido "agilidad" para saber identificar el origen del apagón que, en su opinión, no considera que pueda deberse a un ciberataque y ha invitado a una reflexión en torno a la cuestión de la energía eléctrica de España.

"La gran ventaja que tiene España es que está pasando muy rápidamente de un modelo de dependencia energética, donde dependíamos de muchos otros países, a un modelo autónomo en el que tenemos, a veces, más producción de la que necesitamos. Hay un volumen de generación, que no tiene por qué ser sólo renovable, que nos lleva a la pregunta de si la red en su conjunto está dimensionada para tanta producción de energía".

Precisamente, García-Page mencionó esta cuestión en su última visita a Moncloa con Pedro Sánchez y ha recordado que "desde hace mucho tiempo" Castilla-La Mancha viene advirtiendo de que empresas importantes no pueden instalarse "porque no les dan autorización para el enganche, porque no hay capacidad".

"Eso es infraestructura pura y dura, y más todavía cuando se está generando tanta energía, así que podemos incrementar mucho la demanda", ha añadido.

A preguntas de los medios sobre si debería plantearse la reapertura de nucleares, García-Page ha manifestado que un país "no puede depender de una sola fuente de energía, tiene que contar con distintas fuentes de alimentación y de forma combinada; lo importante es que no falte energía".

Finalmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha animado tanto a Red Eléctrica Española como al Gobierno a "hacer autocrítica" de lo que haya podido fallar en este apagón "porque yo creo que cualquier crisis hay que abordarla siempre desde la humildad".

AGRADECIMIENTOS

En lo que se refiere al Gobierno autonómico, el presidente, jefe del Ejecutivo autonómico, durante una visita a Cuenca, ha felicitado a todos los profesionales "que realmente han dado lo mejor de sí en esta crisis".

"Nos estamos acostumbrando a gestionar otros fenómenos más intermitentes como las danas, pero no creo que hubiera nadie que pensara algo como esto, ni viendo las series de televisión y las películas". Ha extendido esta felicitación a la autonomía a toda la ciudadanía, "que ha hecho gala de una dosis de enorme sentido común y de una paciencia que, a lo mejor, no tenemos en el día a día y en la vida cotidiana".

Desde su punto de vista, el apagón ha sometido a los servicios de emergencia "a un contexto con más riesgos y pruebas de las habituales" por la dificultad de las comunicaciones y la incertidumbre". Respecto a las decisiones de su Ejecutivo, como las relativas a la suspensión de las actividades escolares, el presidente regional ha explicado que han primado "la seguridad y prudencia", así como "dar toda la información posible permanentemente, porque somos enemigos de los mensajes ambiguos".

También ha subrayado que "desde el primer momento han funcionado los mecanismos de coordinación y de diálogo entre administraciones" y ha animado a "intentar evitar el ruido y las polémicas políticas hasta que pasen los momentos de crisis", porque si no son una parte del problema".