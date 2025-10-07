Page toma partido en la polémica por los fondos EDIL y anuncia que apoyará a los municipios de C-LM que quedaron fuera

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Gobierno va a intentar "ayudar" a que prosperen las alegaciones de municipios como Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Toledo tras quedarse fuera de los repartos de los fondos EDIL amparados en los fondos europeos Feder.

Así lo ha dado a conocer desde la inauguración de la feria de artesanía Farcama y en presencia del alcalde de Toledo, el 'popular' Carlos Velázquez, quien desde el viernes ha arremetido reiteradamente contra la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, a quien acusa de ser la "mano negra" detrás de la decisión de dejar fuera de este reparto a los proyectos presentados por su ayuntamiento.

"Me gustaría que se pudieran revisar tanto para Toledo como para Valdepeñas, como para Alcázar de San Juan, estas ayudas europeas. Que no se queden excluidos", ha dicho García-Page. "Ayudaremos a que prosperen en la medida de lo posible esas alegaciones".