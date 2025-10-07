Velázquez ve "lógico" que la Junta apoye a Toledo tras haber sido excluida de los EDIL

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha expresado que ve lógicas las palabras de apoyo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha mostrado su apoyo a la ciudad tras ser excluida de los fondos europeos EDIL y ha reiterado la intención y el compromiso del Ayuntamiento de presentar alegaciones para revertir una decisión que considera "muy injusta y difícil de entender".

Velázquez ha recordado que además el presidente de la Junta de Comunidades es de la ciudad de Toledo, y como cualquier toledano, no entiende cómo se ha excluido a la capital de una convocatoria tan importante con proyectos y actuaciones tan relevantes, "algo que ha reconocido el propio presidente y la Junta, que no es lógico lo que ha pasado, es muy extraño".

El alcalde ha reiterado que desde el Ayuntamiento ya se trabaja en la presentación de las alegaciones, al tiempo que ha agradecido el apoyo por parte de la Junta, "que está con nosotros para apoyar todo aquello que sea bueno para la ciudad".

Asimismo, Velázquez ha incidido en que el plazo para presentar dichas alegaciones es de diez días, por lo que "se ha actuado con rapidez desde el primer momento, el mismo viernes, en cuanto tuvimos conocimiento de la resolución pedimos las explicaciones oportunas y el detalle de las puntuaciones y la baremación de cada ciudad para poder preparar perfectamente ese recurso".

En este sentido, Carlos Velázquez ha reiterado su llamamiento a la unidad política y, en especial, al PSOE local, para que respalde al Ayuntamiento en esta reivindicación. "Creo que es un momento para estar del lado de la ciudad, y hago un llamamiento a todos los miembros del Partido Socialista local de la ciudad para que no se queden al margen de esta pelea, que es legítima, que es justa, que es pelear por aquello que nos corresponde, y vamos a ver si recibimos una respuesta del Ministerio lo antes posible".

El alcalde también se ha referido a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, recordándole su responsabilidad con Toledo. "Le pido que, como delegada del Gobierno y sobre todo como exalcaldesa, apoye a la ciudad, que se ponga del lado de Toledo, sobre todo, teniendo en cuenta que algunas de las inversiones excluidas, formaban parte de su propio programa electoral". De no hacerlo, ha señalado Velázquez, "lo que estará haciendo es justificar lo injustificable, excluir a Toledo de una convocatoria importantísima".

De este modo, reitera su intención de defender los intereses de la capital "con firmeza y unidad institucional, vamos a seguir peleando hasta el final, es una cuestión de justicia con Toledo y con todos los toledanos", ha concluido.