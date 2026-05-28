Page traslada su temor a que no haya "llegado lo peor" en las investigaciones a Ferraz

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado este jueves su temor a que no haya "llegado todavía lo peor" en las investigaciones al PSOE nacional.

Durante una entrevista concedida al programa Más Vale Tarde de La Sexta, el mandatario castellanomanchego ha señalado que "ojalá no", pero que "hay demasiadas investigaciones".

El mandatario ha matizado, sin embargo, que la situación política en Madrid condicione las perspectivas electorales en Castilla-La Mancha, advirtiendo que "desde hace ya bastante tiempo, los resultados que obtiene el PSOE en autonómicas son entre 20 y 30% superiores a los que obtiene a nivel nacional".

"Si alguien está acostumbrado a pedir la confianza contracorriente, es el PSOE en Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Pero ha reiterado su convicción de que son necesarias unas elecciones generales y ha reclamado que "estando como está de concentrado, casi con mentalidad plebiscitaria, hoy la opinión pública en lo que está pasando a nivel nacional, que no se mande a la trinchera a toda la estructura del partido".

DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE PEDRO SÁNCHEZ

Preguntado si cree que Pedro Sánchez desconocía cualquier elemento sobre la presunta trama de Leire Díaz, Emiliano García-Page ha señalado que "al menos la parte que he podido leer de la instrucción del juez" se indica que, "de ser cierto" se produjo "en los cinco días de reflexión que el presidente se dio a sí mismo y esto, digamos, que avalaría la idea de que él como tal no estaba en el inicio de esa situación".

Además, ha apuntado que sigue "pensando que el PSOE no ha cometido financiación irregular".

REPUESTA AL PP DE CASTILLA-LA MANCHA

Por otra parte, sobre las acusaciones del Partido Popular de Castilla-La Mancha por la posición de los diputados y senadores del PSOE regional en las cámaras legislativas nacionales, García-Page ha respondido que "da pereza tener que contestar tonterías".

"Entiendo que es fácil y es demagógico que cuele la idea", ha declarado, apuntando sin embargo que "las soluciones a los problemas tienen que ser democráticas". "Yo estoy en minoría. Y admito que hay que hacer lo que diga la mayoría, en mi partido y en el Parlamento. Punto", ha afirmado.

El presidente autonómico ha cuestionado las acusaciones del líder del Partido Popular castellanomanchego, Paco Núñez, señalando que habría "agradecido que el señor que me menciona, Núñez, hubiera levantado la mano en vez de aplaudir todas las tropelías que hacía Cospedal".

Además, ha defendido que sus discrepancias con cuestiones como "el intento de financiación privilegiada" han impedido que se lleven a cabo.