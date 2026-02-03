Page valora el trabajo del 'Alba' en Copa y aplaude la "aventura apasionante" de esta temporada: "Verdadero orgullo"

Albacete - Barcelona
Albacete - Barcelona - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 3 febrero 2026 23:04
ALBACETE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el trabajo de todo Albacete Balompié en su participación en la Copa del Rey de fútbol esta temporada, y que ha terminado en cuartos de final tras perder por la mínia, dos goles a uno, contra el Fútbol Club Barcelona este martes en el Carlos Belmonte.

"Habéis protagonizado una aventura apasionante. Nos habéis emocionado y hemos vibrado con vosotros. Sentimos verdadero orgullo. Siempre recordaremos esta Copa del Rey", ha firmado García-Page en un mensaje en X recogido por Europa Press.

