Page vaticina que incendio La Mierla rebasará las 26.000 hectáreas y dice que el operativo está "triunfando"

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal de La Mierla en Muriel. - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vaticinado que el incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) se irá "por encima de las 26.000 hectáreas" calcinadas pero ha asegurado que el operativo de lucha contra el fuego está "triunfando" en sus prioridades, la defensa de las vidas humanas y de los núcleos de población afectados por el incendio.

García-Page, que ha participado este lunes en la reunión del Cecopi acompañado, entre otros, de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha apuntado que este es, en términos de superficie, "el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha".

"Se nos van a ir por encima de las 26.000 hectáreas y sin que podamos ponerle un coto final", ha lamentado.

Sin embargo, ha puesto énfasis en que todos los participantes en el operativo están "enormemente motivados e ilusionados por el despliegue que hay", un despliegue "histórico en Castilla-La Mancha y probablemente en el conjunto de España".

García-Page ha apuntado que, "siendo muy grave todo el problema de la masa forestal y el campo que se está perjudicando" por las llamas, lo "verdaderamente importante" para el Gobierno autonómico ha sido "proteger las vidas humanas".

"Vamos a poder con el incendio, que lo tenga la gente muy claro, pero la prioridad, una vez que se ponen a salvo las vidas humanas, está, por supuesto, en proteger los núcleos urbanos".

De esta forma, ha apuntado que hay casi 30 núcleos de población "rodeados por el incendio", razón por la que ha destacado la "complejidad" que supone "defender que no entre el fuego a las casas".

Algo que, hasta el momento, se ha conseguido con la excepción de un hotel rural y una nave aislada que sí han quedado afectadas. "Pero lo verdaderamente importante es que los núcleos urbanos y las viviendas queden protegidas", ha insistido.

Todo ello sin olvidar que hasta ahora se han pasado "momentos muy duros" y ha habido situaciones "de alto riesgo" para la seguridad de los equipos participantes en la extinción, porque "ha habido hasta fenómenos de bolas de fuego como las que tuvimos, hace ya muchísimos años, en Guadalajara".

PLANES DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, García-Page ha avanzado que este martes el Consejo de Gobierno va abordar la elección de los encargados y la coordinación para llevar adelante los planes de recuperación que habrá que implantar en la zona después del incendio, tanto a nivel de infraestructuras como de "todo lo que necesiten los distintos municipios".

El presidente autonómico ha cifrado el coste del incendio, hasta ahora, en casi 50 millones de euros, dejando un balance de 20.000 euros desembolsados por hectárea.

"Pero lo verdaderamente importante va a ser lo que estemos en condiciones de poner cuando hayamos podido con el incendio y haya muchas cosas que recuperar", ha apostillado.

EL INCENDIO SE SEPARA EN DOS FLANCOS

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha apuntado que el perímetro del incendio abarca "aproximadamente 120 kilómetros" y esta noche el fuego ha avanzado unos 10.

Asimismo, ha detallado que la cabeza del incendio se ha separado en dos flancos que están siendo atacados fundamentalmente a través de medios aéreos porque "no se puede atacar de forma directa".

Mercedes Gómez ha querido agradecer a los agricultores de los municipios de la provincia de Guadalajara que están realizando franjas de protección en dichas poblaciones en la zona de Atienza, con cortafuegos perimetrales para prevenir en caso de que las llamas llegasen hasta ellas.

Mientras, en el flanco derecho se ha abierto una brecha durante la noche que ha desembocado en la evacuación de Hiendelaencina, Congostrina y San Andrés del Congosto.

La consejera ha remarcado que las condiciones climatológicas van a "complicar la gestión" del incendio a partir del medio día, pero todos los equipos terrestres se están redimensionando para reforzar su papel de manera que se pueda realizar un ataque directo a las llamas en las zonas en las que sea posible.

"Estamos esperanzados en que las maniobras que estamos realizando vayan teniendo éxito y, sobre todo, es muy importante que los trabajos que hacemos nocturnos y hasta, aproximadamente, las cinco de la tarde puedan ser de ataque directo al incendio y, finalmente, podamos controlarlo", ha expuesto.