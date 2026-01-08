Page, sobre Venezuela: "Ni Maduro ni Trump. No estamos ante un nuevo orden mundial, es un desorden monumental"

El Presidente De Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Inaugura, En Villanueva De Alcardete (Toledo), La Nueva Estación Depuradora De Aguas Residuales (EDAR). - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su reflexión sobre la situación que vive Venezuela, rechazando de plano tanto la figura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como la del presidente de EEUU, Donald Trump. "No estamos ante un nuevo orden mundial, estamos ante un desorden monumental".

Desde Villanueva de Alcardete, con motivo de la inauguración de la depuradora, ha señalado que este "nuevo desorden monumental" se estructura "al capricho de un mandarín" en relación a la figura del mandatario estadounidense, del que él piensa si verdaderamente "está en sus cabales".

Ha tildado de "inquietante y muy preocupante" que el ejército de Estados Unidos, "el más poderoso en términos militares del mundo", se ponga al servicio "del capitalismo más salvaje para robar el petróleo de otros países".

Asimismo, ha sentenciado que "el gobierno americano" practica la "rapiña mundial" y con su actitud traslada un mensaje, el de "aquí el dueño soy yo".

Paralelamente a su opinión sobre Trump, no se ha lamentado García-Page --"lo más mínimo"-- por el hecho de que deje el poder un dictador como Maduro, al que ha tildado de "vomitivo", pues "es indecente ver como casi una cuarta parte de un país se ha tenido que ir por la opresión y por la dictadura".

A raíz de esta reflexión sobre la situación en Venezuela, ha señalado que él como mandatario regional trabaja para que "este mundo no tenga dueño", y ha rechazado que el contexto internacional se encuadre en "altísima política".

"Nosotros no tenemos dueños, por tanto, ni uno ni otro. Es bastante triste que tengamos que empezar el año de esta manera", ha afirmado el presidente castellanomanchego, que ha pronosticado unas situación de incertidumbre, en la que no se sabe qué pasará, al albur de lo que Donald Trump ponga en Twitter.

Por ello, ha apelado a estar unidos para que cuando Estados Unidos quiera imponer "otra subida de aranceles", ésta no afecte al sector primario y al comercio de la región.