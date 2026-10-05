Pakoto Martínez firma el cartel de Abycine 2026 protagonizado por la Bicha de Balazote y Llaneia

Cartel de Abycine 2026. - ABYCINE

ALBACETE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abycine ha desvelado el cartel oficial de su 28ª edición, que se celebrará del 20 al 29 de octubre, realizado por el artista albaceteño Pakoto Martínez, que ha convertido dos referentes muy reconocibles de la ciudad y del universo del festival, la Bicha de Balazote y Llaneia, en protagonistas de una imagen cargada de identidad, humor y color.

Para Pakoto, recibir el encargo de crear la imagen de Abycine tenía, además, un importante componente personal. "Me hizo mucha ilusión porque, siendo albaceteño, Abycine es una leyenda. Toda la vida he escuchado hablar de él. Cuando me lo propusieron me dieron una alegría y no solo por el festival, también por hacer algo para Albacete. Todo lo que sea poder aportar algo es un orgullo para mí".

Desde el principio, Pakoto quiso que el cartel fuera algo más que una aplicación de su lenguaje artístico y que incorporase elementos relacionados con sus propios recuerdos y con su vínculo con Albacete. "Una vez propuesto el encargo, me puse a pensar qué podía aportar al cartel. No solo quería hacerlo artísticamente a mi estilo; quería traer algo que fuera importante para mí", ha explicado. Ese proceso creativo le llevó directamente a algunos de sus recuerdos de infancia, tal y como ha informado Abycine en nota de prensa.

"Lo primero que me vino a la cabeza fue el Altozano, las quedadas de niño con los amigos. Y, ¿cuál es uno de sus puntos más importantes? La Bicha de Balazote. Pero no quería ponerla y ya, me apetecía hacer algo divertido. Así que me pareció una idea perfecta utilizar la Bicha en posición rampante cabalgada por Llaneia. Y así nació este cartel".

La propuesta conecta de este modo uno de los símbolos arqueológicos más reconocibles vinculados a Albacete con Llaneia, el personaje que forma parte del imaginario propio de Abycine, creando una escena fantástica que traslada ambos elementos al universo visual de Pakoto. El artista recoge, de esta forma, la propuesta del festival de crear algo nuevo a través de su mirada y su técnica, interpretando el principal icono principal de Abycine.

La vinculación con la tierra también está presente en la elección cromática. El artista ha trabajado con una paleta de colores de inspiración manchega, buscando referencias en las cerámicas y artesanías albaceteñas y en los tradicionales refajos manchegos. El resultado es una imagen que une cine, animación, ilustración, memoria e identidad local, y que incorpora la particular mirada de un creador albaceteño con una extensa trayectoria internacional al universo gráfico de Abycine.

Vinculado a algunos de los principales estudios nacionales e internacionales Director de Arte para películas y series de animación, diseñador de personajes y artista conceptual, Pakoto ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a algunos de los principales estudios nacionales e internacionales del sector. A lo largo de su carrera, ha colaborado con compañías como Disney, DreamWorks o Netflix, participando en proyectos como 'The Book of Life', 'Maya and the Three' o la nueva 'Charlie and the Chocolate Factory'.

En España ha trabajado con estudios como Hampa, en la película 'El Tesoro de Barracuda', 'Uniko', en 'Decorado'; así como con Movistar y con la serie 'Pocoyó', donde ha ejercido como director de arte. Recientemente ha codirigido el apartado artístico del cortometraje animado 'El fantasma de la Quinta', junto a su director, James A. Castillo. Su trayectoria y los proyectos más recientes constituyen uno de los principales activos de comunicación del lanzamiento del cartel de esta edición.