1134771.1.260.149.20261117153554 Archivo - Orquestas y bailes durante la fiesta de la Pandorga. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado La Pandorga de Ciudad Real Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a su antigüedad, singularidad y profundo arraigo entre los habitantes de la ciudad, así como a su contribución a la promoción de las tradiciones y del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.

La Pandorga se celebra cada año los días 30 y 31 de julio en honor a la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, y constituye una de las manifestaciones festivas más representativas de la capital manchega. Sus orígenes se vinculan a las antiguas tradiciones agrícolas y a las ofrendas que los campesinos realizaban en agradecimiento por las cosechas, con referencias históricas que se remontan al siglo XVI.

La celebración combina elementos religiosos, culturales y populares que han perdurado a lo largo de los siglos y que reflejan la identidad y las costumbres de Ciudad Real. Entre sus principales señas de identidad destacan la música y los bailes tradicionales manchegos, especialmente las seguidillas, la indumentaria popular y la participación de peñas, asociaciones y agrupaciones folclóricas.

Con esta distinción, La Pandorga se convierte en la decimoctava celebración de Castilla-La Mancha en obtener el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional y eleva a 171 el número de fiestas que cuentan con esta declaración en el conjunto de España.

UNA CELEBRACIÓN DE PROFUNDO ARRAIGO POPULAR

Uno de los momentos centrales de La Pandorga tiene lugar el 31 de julio, con la proclamación del Pandorgo, figura tradicional que representa el espíritu de la celebración y las costumbres manchegas. Junto a la Dulcinea, participa en los actos más representativos de la fiesta, entre ellos la ofrenda a la Virgen del Prado.

Durante esta ofrenda, vecinos, peñas, asociaciones y grupos folclóricos recorren las calles de Ciudad Real ataviados con los trajes tradicionales manchegos hasta llegar a la Catedral, donde depositan frutas, verduras, panes y flores ante la patrona de la ciudad, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

El programa festivo incluye también el tradicional concurso de 'limoná', actuaciones musicales y actividades culturales, así como la invitación popular a 'limoná y torraos', otra de las costumbres más características de esta celebración.

La Pandorga cuenta, además, con símbolos propios como el pañuelo de yerbas y el himno 'Mi pueblo cantará: Pandorga', compuesto por Javier Segovia en 1973, que refuerzan el sentimiento de pertenencia y la participación ciudadana.

La Pandorga fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 3 de diciembre de 1985. Su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional pone en valor una celebración que ha sabido preservar sus tradiciones y adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo su carácter popular y participativo.

Esta distinción supone, asimismo, un impulso a la proyección turística de Ciudad Real y a la difusión de su patrimonio cultural, sus tradiciones y su gastronomía, contribuyendo a diversificar la oferta turística y a reforzar el atractivo del destino.

Con esta nueva declaración, la Secretaría de Estado de Turismo continúa reconociendo el valor de las celebraciones populares que, por su singularidad, tradición y capacidad de atracción de visitantes, contribuyen a preservar el patrimonio cultural y a enriquecer la oferta turística de España.

REACCIONES

Tras conocerse la noticia, el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, ha asegurado que el reconocimiento supone un "motivo de satisfacción y de enorme orgullo para todos los ciudadrealeños" y llega ahora como "fruto del trabajo, planificación y de la apuesta decidida por poner en valor nuestras tradiciones y proyectar el nombre de Ciudad Real más allá de nuestras fronteras".

Es, ha apuntado, "un éxito colectivo" de la Hermandad de Pandorgos, las peñas y asociaciones, de quienes han mantenido vivas las tradiciones generación tras generación, "y, en definitiva, de todos" los ciudadrealeños, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Arroyo ha valorado que, además de constituir un reconocimiento muy importante para una de las tradiciones "más queridas y arraigadas" de la capital, abre también una oportunidad de futuro "para poder atraer a más visitantes, impulsar la hostelería y el comercio y fortalecer nuestra oferta turística" para seguir posicionando a Ciudad Real "como una ciudad atractiva, con personalidad propia y con mucho que ofrecer".

El alcalde, Francisco Cañizares, de su lado, ha escrito un artículo titulado 'La Pandorga, el logro colectivo de una ciudad', donde expresa su orgullo por una declaración que supone el "reconocimiento a una tradición que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular y, sobre todo, de nuestra manera de sentirnos ciudad".

"La Pandorga es mucho más que una fiesta: es una expresión de nuestras raíces, de nuestra identidad manchega y de un sentimiento que tiene en la Virgen del Prado, nuestra Patrona, su referente más querido. El cariño y la devoción de un pueblo hacia su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Prado, representa un vínculo que atraviesa generaciones. En torno a Ella se han reunido nuestros mayores, nuestros padres y nuestros hijos", detalla.

FIESTA QUE UNE GENERACIONES

Cañizares asegura que "este reconocimiento tiene un significado muy especial porque es el resultado del impulso, trabajo y dedicación de generaciones de ciudadrealeños que han sabido conservar, transmitir y enriquecer una tradición que cada año vuelve a reunirnos en torno a nuestras costumbres", y por ello agradece a todos los que han contribuido a mantener vida esta fiesta.

El primer edil asegura que La Pandorga "tiene algo que la hace única: consigue que Ciudad Real se encuentre consigo misma. Que quienes vivimos aquí salgamos a la calle para compartir nuestras tradiciones y que quienes regresan a su ciudad por estas fechas vuelvan a sentirse en casa. Es una fiesta que une generaciones, que abre nuestras puertas a quienes nos visitan y que convierte nuestras calles y plazas en un espacio de convivencia y celebración".

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional supone, además, según el primer edil, "una oportunidad para proyectar Ciudad Real más allá de nuestras fronteras. Nos permitirá dar mayor visibilidad a una celebración con personalidad propia, mostrar nuestra riqueza cultural y acercar nuestras tradiciones a personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocerlas".

Finalmente, incide en su alegría por esta declaración, añadiendo que "la Pandorga ya era grande para los ciudadrealeños mucho antes de recibir este título y muestra su orgullo porque "Ciudad Real tiene una fiesta que habla de lo que somos y que, a partir de ahora, también será conocida y reconocida en toda España".