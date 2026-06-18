La Pandorga, fiesta grande de Ciudad Real, estrena Carrera Nocturna

Carrera Nocturna de La Pandorga. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Pandorga 2026 llegará con una llamativa novedad puesto que el sábado 25 de julio el Ayuntamiento de Ciudad Real va a estrenar la Carrera Nocturna Pandorga. La primera edición de esta iniciativa que nace con vocación de permanencia abre la participación a corredores de todas las edades: los menores de 8 años recorrerán 200 metros; los sub 10, 400 metros; los sub 12 completarán 800 metros; y la prueba absoluta tendrá un circuito de 5 kilómetros que discurrirá por la zona del Polideportivo Rey Juan Carlos, la Universidad y el entorno de La Atalaya.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha asegurado que con esta carrera se viene a dar respuesta a las demandas de los deportistas locales que venían reclamando una prueba nocturna, "y qué mejor momento para ello que en la Pandorga", ha señalado el edil recordando que la fiesta ciudadrealeña engloba a la juventud, la gastronomía, la cultura, las tradiciones y también en estos últimos años al deporte con la promoción que está impulsando el Patronato de Deportes a través de los distintos clubes y competiciones deportivas.

Beltrán ha destacado que la Carrera va a suponer una muy buena forma de comenzar las celebraciones de Pandorga "con un ambiente festivo" en el que se espera una gran participación de deportistas de todos los niveles. Las pruebas infantiles darán comienzo a las 21.15 horas y la carrera absoluta a las 22.00 horas. Finalizada la entrega de premios todos los participantes tendrán acceso gratuito a la piscina del Polideportivo Rey Juan Carlos hasta la una de la madrugada, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Carrera Nocturna cuenta con el aval de la Federación regional de Atletismo. Las inscripciones se podrán realizar desde este viernes 19 de junio y hasta el miércoles 22 de julio en la página de la federación, con precios simbólicos de un euro para los corredores infantiles y tres euros para la prueba de 5 K.

Para la organización de esta primera edición, el Patronato de Deportes ha contado con la colaboración de la Asociación de Pandorgos y de Dulcineas y también de la Federación de Peñas, que se encargarán de preparar degustaciones gastronómicas para repartir tras la prueba. A todos los participantes, además, se les obsequiará con el clásico pañuelo de hierbas, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.