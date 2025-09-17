Parada militar, gincana benéfica y un cinefórum con el actor Luis Zahera, entre los actos del Pilar en Cuenca

Presentación de la programación de actos de la celebración en Cuenca de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS

CUENCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tradicional acto de parada militar, una gincana benéfica y un videofórum con el actor Luis Zahera son algunos de los actos de la celebración en Cuenca de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que este año ha escogido la capital para esta conmemoración.

La subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, ha indicado que los actos comenzarán el 29 de septiembre, con el izado de la bandera nacional en la Plaza de la Hispanidad; y culminarán el 5 de octubre con la parada militar en la calle Hermanos Becerril.

"Son jornadas para reconocer la labor de una institución que forma parte de nuestra vida cotidiana", ha comentado la subdelegada, que ha aprovechado para agradecer al Gobierno la ampliación de la plantilla de la Guardia Civil en Cuenca.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha afirmado que es un orgullo que estos actos centrales se celebren en la ciudad con una semana "preñada de eventos" para la que han sido necesarios varios meses de organización.

Durante toda esta semana se iluminarán de verde, como homenaje a la Guardia Civil, tanto la fachada del Ayuntamiento de Cuenca como la torre de Mangana, además de las hoces, el Puente de San Antón y otros edificios institucionales como la Diputación, la sede de la Junta y la propia Subdelegación del Gobierno.

UNA VEINTENA DE ACTIVIDADES

La jefa de la Comandancia de Cuenca, María Jesús Pascual, se ha encargado de desgranar la programación de los actos de la patrona.

En total hay una veintena de actividades que comenzarán con el izado de la bandera, en el que participarán distintas unidades de la Comandancia y del Ejército de Tierra.

Después del izado, se inaugurará en el Centro Cultural Aguirre una exposición que muestra la historia y evolución de la Guardia Civil desde su fundación en 1844.

Por su parte, en el jardín de la Diputación se inaugurará una exposición de vehículos antiguos y en la Sala Princesa Zaida una exposición fotográfica.

Otra de las actividades de la programación es un cinefórum en Aguirre en el que se proyectará la película 'Tierra de Nadie', que muestra la actividad de la Guardia Civil en Gibraltar.

Está prevista la presencia en esta proyección del actor protagonista, Luis Zahera.

ENCUENTRO CON MUJERES

El viernes 3 de octubre habrá un encuentro de mujeres conquenses referentes en la delegación de Cultura y, por la tarde, en la Plaza de Toros de Cuenca habrá exhibición de medios con unidades como el Grupo de Caballería, el servicio cinológico, entre otros.

El sábado 4 de octubre habrá dos actividades benéficas con las que se recaudarán fondos para la Asociación Síndrome de Down de Cuenca ADOCU, una gincana benéfica en el Casco Antiguo basada en el personaje infantil Leo Mangana, en la que los niños podrán conseguir su carné de Guardia Civil honorífico; y un concierto en el Auditorio de Cuenca de la Unidad de Música de la Guardia Civil junto al Coro del Conservatorio de la Ciudad de Cuenca y el guitarrista burgalés Mariano Mangas.

Simultáneamente, la banda de cornetas y tambores de la Guardia Civil de Valdemoro participará en la procesión magna del centenario de la Virgen de las Angustias.

PARADA MILITAR

El domingo 5 de octubre será la esperada parada militar, que contará con personal a pie y motorizado y unidades de la comandancia de Cuenca, el grupo de caballería, así como unidades del GRS. En torno a unos 600 efectivos participarán en el desfile.

La presentación de la novela 'La Locomotora del Tiempo', escrita por un guardia civil; una jornada de seguridad en el Campus de Cuenca y un reconocimiento al sector agroalimentario, en concreto a la empresa Incarlopsa y a los productores conquenses asociados a la marcha 'Donde Nacen Los Sabores', son otras de las actividades de esta extrensa programación en la capital.

Por su parte, la provincia también se sumará a la celebración una exhibición de medios en la Plaza de Toros de Motilla del Palancar.

Además, se espera que varios ayuntamientos se iluminen también de verde en honor a la Guardia Civil.