Pareja viajará al Medievo con su XI Feria Medieval inspirada en el privilegio otorgado por Alfonso X

Presentación de la Feria Medieval de Pareja. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pareja viajará al Medievo los días 25 y 26 de abril con su XI Feria Medieval, inspirada en el privilegio otorgado por Alfonso X; el municipio reivindica 771 años de historia con un intenso programa de actividades para todos los públicos y el anuncio de una inminente infraestructura turística nueva que refuerza su atractivo, su primera oficina de turismo.

La localidad alcarreña de Pareja celebrará un evento ya consolidado como uno de los principales motores de dinamización cultural, turística y económica de la comarca de la Alcarria.

Durante dos jornadas, la villa se transformará en un auténtico escenario medieval, evocando el privilegio otorgado en el siglo XIII por el rey Alfonso X el Sabio, quien autorizó a la localidad a celebrar un mercado anual "por siempre jamás, una vez en el anno -rezaba-", permitiendo además a los mercaderes acudir libres de impuestos para comprar y vender.

El alcalde de Pareja, Francisco Javier del Río, ha destacado durante la presentación, que esta cita "supone recuperar un testigo histórico 771 años después y demostrar que un pueblo que cuida sus raíces es un pueblo vivo y con futuro".

En este sentido, ha subrayado que la feria es "un viaje en el tiempo" en el que la Plaza Mayor y las calles del municipio "se llenarán de mercaderes, artesanos, caballeros y juglares ofreciendo un escenario único".

Del Río ha puesto en valor el trabajo realizado desde el Ayuntamiento en materia turística, con la recuperación de espacios emblemáticos como el torreón medieval -que hoy alberga el museo local- y la inminente apertura de una nueva oficina de turismo y un espacio de convenciones, cuyas obras están prácticamente finalizadas -ha dicho-.

Así, todo ello, junto al atractivo natural del embalse de Entrepeñas, refuerza a Pareja como "un enclave turístico apetecible durante todo el año", ha subrayado.

Por su parte, la teniente de alcalde, María Tierraseca, también presente en la presentación, ha desgranado un programa "intenso y pensado para disfrutar en familia o con amigos", que arrancará el sábado 25 con un desayuno tradicional y la inauguración oficial, seguida de talleres infantiles, demostraciones de artesanía, tiro con arco o escritura medieval.

Entre las actividades más destacadas figuran el torneo a caballo en la plaza de toros, las exhibiciones de vuelo de aves rapaces, las recreaciones de combate medieval, pasacalles, cuentacuentos y animación musical continua.

La jornada del sábado concluirá con el espectáculo 'Baile de Satanás' y una verbena popular, mientras que el domingo incluirá nuevas actuaciones musicales y la tradicional degustación de caldo con chorizo.

La feria contará además con un mercado medieval en el que más de la mitad de los puestos estarán gestionados por vecinos de la localidad, reforzando así el carácter participativo y el impacto económico del evento.

Desde el Consistorio han querido agradecer la implicación de asociaciones, empresas y particulares, especialmente de la Asociación Cultural y de la Mujer, impulsoras de la iniciativa, y la Asociación de Jubilados.

Finalmente, el alcalde ha invitado a vecinos de toda la provincia y visitantes de otros puntos de España a acercarse a Pareja durante ese fin de semana, asegurando que "la villa abrirá sus puertas para mostrar su historia, su cultura y, sobre todo, su hospitalidad".