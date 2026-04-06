El paro baja en 1.081 personas en marzo en Castilla-La Mancha hasta los 119.512 desempleados

Archivo - En el dato interanual, C-LM registra un descenso de 11.237 desempleados. - MINISTERIO - Archivo

TOLEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.081 personas en marzo en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 119.512 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 11.237 parados, lo que supone un 8,6% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1106 menos (-1.26%); Construcción, 250 menos (-3.26%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 188 más (+1.83%); Agricultura, 69 más (+1.4%); Industria, 18 más (+0.17%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (86.340), Sin empleo anterior (10.442), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (4.994), Construcción (7.409), Industria (10.327).

En cuanto a sexos, de los 119.512 desempleados registrados en marzo, 78.110 fueron mujeres, 714 menos (-0,9%) y 41.402, hombres, lo que supone un descenso de 367 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 30 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.051 desempleados (-0,95%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Ciudad Real(-399), Albacete(-346), Cuenca(-124), Guadalajara(-118), Toledo(-94)

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 45.595 contratos en Castilla-La Mancha, un 14,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.936 fueron contratos indefinidos, cifra un 19% superior a la de marzo del año anterior y 25.659, contratos temporales (un 10,7% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 56,28% fue temporal (frente a un 58,42% del mes anterior) y un 43,72%, indefinidos (el mes precedente fue un 41,58%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).