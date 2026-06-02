Castilla-La Mancha registra 115.455 personas desempleadas tras cerrar mayo con 1.682 menos

Archivo - Un albañil pasa por una obra. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.682 personas en mayo en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-1,44%) hasta los 115.455 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 7.663 parados, lo que supone un -6,22 menos.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.