El paro sube en 7.600 personas en 2025 en Castilla-La Mancha aunque se crearon 38.800 empleos

Archivo - Un repartidor trabajando al sol. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MADRID/TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 7.600 personas en Castilla-La Mancha en 2025 hasta los 130.200 desempleados al cierre del cuarto trimestre, un 6,2% más que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 4.700 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 12,05%.

Esta cifra de parados es la más alta en un cuarto trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Castilla-La Mancha (15 veces) mientras que ha bajado en 9 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2018.

En el cuarto trimestre se crearon en Castilla-La Mancha 10.100 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 950.100 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 1.080.300 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 5.400 personas (+0,5%).

En el último año el paro ha aumentado en 7.600 personas (+6,2%) en Castilla-La Mancha y se han creado 38.800 empleos (+4,3%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 46.400 personas (+4,5%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 9.000 mujeres (-10,9%), frente a un avance del paro masculino de 4.300 parados (+8,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 73.300 y la tasa de paro femenino en el 15,34%. Por su parte, 56.900 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,45%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Castilla-La Mancha aumentó en 500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 28,29%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 17.300 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se redujo en 13.200 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 801.400 personas, de los que 670.700 tenían contrato indefinido (el 83,69%) y 130.700, temporal (el 16,31%).

La creación de empleo en el cuarto trimestre en Castilla-La Mancha fue mayor en el sector privado, que generó 7.100 puestos de trabajo, un 0,91% más, hasta un total de 788.000 ocupados. Por su lado, el sector público creó 3.100 nuevos empleos, un 1,95% más más que en el trimestre anterior hasta 162.200 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 7.800 personas en el cuarto trimestre (+0,97%) en la Comunidad Autónoma hasta los 814.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.300 (+1,73%), hasta sumar 135.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 10.100 menos (-21%); Agricultura, 5.800 menos (-59,18%), mientras que se incrementó en Industria, 5.800 más (+70,73%); Construcción, 5.200 más (+216,67%); y Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 100 más (+0,15%).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Con el retroceso de 2025, el paro acumula cinco años consecutivos de descensos. En lo que respecta al empleo, se encadenan también cinco años de crecimiento tras un 2020, el año del Covid, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2025 en el 9,93%, porcentaje medio punto inferior al de 2024 y su menor nivel desde el primer trimestre de 2008, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio en 2.477.100 personas, su menor cifra desde el segundo trimestre de 2008.

A estas cifras se llegó después de que en el cuarto trimestre de 2025 el paro experimentara una bajada de 136.100 personas (-5,2%), inferior a la de un año antes (-158.600 desempleados), y la ocupación aumentara en 76.200 personas (+0,3%), su mejor registro desde el cuarto trimestre de 2021.

La mayor parte del empleo creado en 2025 lo generó el sector privado, con 555.300 nuevos ocupados, casi el 92% del total, y la gran mayoría, el 95%, fueron puestos de trabajo a tiempo completo, con un incremento de 574.700 personas (+3%), frente a 30.700 nuevos empleos a tiempo parcial (+1%).

Los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en casi 547.500 (+3,5%), en contraste con un aumento de trabajadores temporales de 22.400 personas (+0,8%). La tasa de temporalidad es del 12,4% en el sector privado.

"Los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos", ha destacado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una valoración de la EPA remitida a los medios de comunicación.

Economía ha destacado además que la población activa se situó cerca de los 25 millones de personas al finalizar 2025, tras incrementarse en casi medio millón en el último año, y la tasa de paro juvenil bajó a mínimos desde la crisis financiera al situarse en el 23%.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...