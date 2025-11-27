El Parque Abelardo Sánchez de Albacete se convierte en una pasarela en la celebración del 'Zona de Moda'

Photocall de la inauguración de la Zona de Moda 2025. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Abelardo Sánchez de Albacete se ha convertido este jueves en una pasarela con la celebración de la cuarta edición del evento 'Zona de Moda', organizada por la Federación de Comercio (Fecom) y AB Fashion, que cuenta con la colaboración de Globalcaja.

Un total de diez comercios, Ana Lucena, Kucadas, Tonetti, Anabi, Teñipiel, Modare Albacete, Cande Perfumería, Asakoshop, Atmósfera Jeans-Brunno's y David Sotoca Sastrería, han ofrecido sus productos con la participación de 40 modelos.

El ha contado con la asistencia de la directora de AB Fashion, Lola Muñoz; el presidente de la Federación de Comercio de Albacete, José Lozano, y la vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Albacete, Rosario Jiménez, junto a representantes institucionales como el delegado de Fomento de la Junta, Julen Sánchez; el diputado provincial de Área Social, José González, o la concejala de Turismo, Rosa González de Aleja, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

Lola Muñoz, ha abierto la cuarta cita con Zona de Moda agradeciendo "a Fecom, a FEDA, a los comercios y a todo el equipo que tenemos detrás, preparando a todos esos chicos y chicas que están nerviosos por poder desfilar y que sus familias y todo Albacete los vea aquí esta noche maravillosa. Bienvenidos a la noche de moda de verdad y que disfrutéis".

Muñoz ha avanzado las propuestas de esa decena de comercios participantes, cada cual ofreciendo lo mejor de sí, con propuestas de "muchísimo color, pieles alucinantes, ropa sport", lucidas por más de 40 modelos.

Productos que, incluyendo complementos y moda sostenible, han dado vida a un desfile que demuestra que la moda nace también de la calle y de sus comercios de siempre, gracias al 'engranaje' profesional y de puesta en escena de CUTTER Marketing y Publicidad, equipo clave junto a Lola Muñoz desde la concepción original de AB Fashion, que ha trabajado para que el evento haya sido impecable, cercano y atractivo al público.

De su lado, José Lozano ha confesado estar "como un chiquillo con zapatos nuevos" antes del arranque de la cita, y ha aprovechado para resaltar cómo surgió esta iniciativa en un momento de especial relevancia para el sector: "Que Lola llegase y nos propusiera hace ya cuatro años esta iniciativa, cuando los comercios atravesábamos 'el largo invierno', es algo para estar agradecido de por vida. Y haber logrado este apoyo de las instituciones para mí hace que éste sea un día extraordinario", ha resaltado.

El presidente de Fecom ha aprovechado para "hacer pedagogía con nuestra gente joven" diciéndoles "que el pequeño comercio es muy necesario" y resaltando que "tener lest oportunidad de 'dar vida' a nuestros maniquíes y ofrecérselos a la ciudadanía en esta Zona de Moda, es una maravilla".

Por su parte, José González ha felicitado a Lola Muñoz, asegurando que ha conseguido "que Albacete sea un referente en la moda con AB Fashion". "Has logrado crear una red potente, con los comercios, las entidades colaboradoras, las instituciones", ha señalado.

El diputado coordinador del Área Social ha reiterado el compromiso de la institución provincial con iniciativas que promueven la cultura y el comercio de cercanía. En este caso, se hace en el marco del convenio de colaboración que la Diputación ha suscrito con AB Fashion, aportando 25.000 euros al impulso del proyecto 'Moda a la Calle, Ab Fashion 2025'.

En cuanto a Rosa González de la Aleja, ha felicitado a la diseñadora y directora de AbFashion, Lola Muñoz, así como a Fecom, con su presidente José Lozano al frente, por hacer realidad un año más este desfile, ya que supone un "magnífico escaparate" para el comercio local y para nuestra ciudad, así como un importante trampolín profesional para los modelos que han desfilado en él, seleccionados entre más de 500 aspirantes presentados al casting.

Una felicitación que la concejala ha hecho extensiva a los comercios de moda y complementos de Albacete que han participado en la IV edición de este desfile por demostrar una edición más que el comercio de proximidad no tiene nada que envidiar a las grandes cadenas o establecimientos nacionales, gracias al esfuerzo y trabajo diario de nuestros comerciantes.

Rosa González de la Aleja ha señalado que la IV edición de 'Zona de Moda', que se enmarca en la X edición de 'AbFashion', apuntala al comercio local como un referente de la 'Marca Albacete', ya que "no solo promociona el gran comercio local con el que contamos y pone en valor su calidad, modernidad y el trato profesional y cercano que ofrece a sus clientes, sino que también proyecta nuestra imagen y nos consolida como la gran ciudad comercial que somos".