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CUENCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de los Trabajadores de España ha sido la fuerza más votada en estas elecciones generales en la localidad conquense de Altarejos, con un 53% del total de los votos.

Con el cien por cien escrutado, esta formación se hace con 79 sufragios, más del doble que su perseguidor, Vox, que se ha quedado con 35 votos.

El PSOE es la tercera fuerza más votada con 31; mientras que SALF atesora tres votos, por uno del PACMA.