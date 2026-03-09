A partir de este martes se podrán presentar alegaciones al Plan Rector del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera

Archivo - Lagunas de Ruidera - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL/ALBACETE 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ha abierto el trámite de audiencia a las personas interesadas en el procedimiento de aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en la provincia de Albacete y Ciudad Real.

Así consta en la resolución de dicha dirección general, que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que se abre audiencia por el plazo de 15 días, a las personas interesadas, así como proceder a consulta de las asociaciones e intereses sociales e institucionales implicados, en el citado expediente, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el citado documento y formular las observaciones, sugerencias o alegaciones que se estimen pertinentes.

El borrador de dicho Plan o copia del mismo, estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM: www.jccm.es, y en el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, sita en la calle Alarcos, 21 de Ciudad Real (13071), todos los días laborables en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Quien desee formular alegaciones al texto que se somete a audiencia a las personas interesadas, podrá presentarlas en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso irán dirigidas a la dirigirlas a la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible 45071-Toledo.