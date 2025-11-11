A partir de este miércoles se pueden presentar alegaciones al decreto de registro de personas afectadas por celiaquía

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha abierto un período de información pública sobre el proyecto de decreto de registro de personas afectadas por enfermedad celiaca en Castilla-La Mancha. Será a partir de este miércoles, y durante un periodo de 20 días, cuando se puedan presentar alegaciones.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes y recoge Europa Press, este proyecto de decreto estará a disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la dirección de la sede electrónica https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios, para que puedan presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas.

Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, sita en la avenida de Francia 4, 45071-Toledo. 2.

Las alegaciones se podrán presentar en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a través de la dirección de correo electrónico: sgsanidad@jccm.es