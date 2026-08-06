A partir de este viernes se podrán presentar alegaciones a la futura Ley de Accesibilidad Universal de C-LM

El Comisionado Para La Accesibilidad, José Luis Escudero. - JCCM

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la elaboración de la futura Ley de Accesibilidad Universal con la apertura de una nueva fase de información pública y participación ciudadana para seguir enriqueciendo el borrador de la norma con las aportaciones del conjunto de la sociedad castellanomanchega.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este jueves la resolución por la que se somete a información pública el borrador de la futura ley y, desde este viernes, cualquier persona interesada podrá consultar el texto y trasladar sus propuestas, sugerencias y observaciones a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.

Según informa el Gobierno regional, las aportaciones podrán realizarse durante un plazo de 30 días hábiles, a través del espacio habilitado específicamente para este proceso en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha.

La apertura de este nuevo periodo da continuidad al amplio proceso de escucha, diálogo y trabajo colaborativo desarrollado durante los últimos meses por el Gobierno regional, a través del Comisionado para la Accesibilidad y con el apoyo de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación.

El proceso comenzó el pasado 19 de febrero con la jornada 'Accesibilidad Universal en Castilla-La Mancha: Encuentro participativo de enfoque y diagnóstico para una nueva ley', celebrada en la Escuela de Administración Regional y concebida como punto de partida para recoger propuestas y detectar las principales necesidades que debía abordar la futura normativa.

Posteriormente, entre los meses de marzo y junio, se desarrolló un proceso de participación estructurado en torno a los seis bloques temáticos que conforman la futura ley, poniendo a disposición de las entidades y agentes sociales la documentación correspondiente y versiones en lenguaje claro para facilitar su participación. Un proceso que permitió recibir más de un centenar de aportaciones, que han sido analizadas y tenidas en cuenta en la elaboración del nuevo borrador que ahora se somete a información pública.

Paralelamente, el Gobierno regional ha desarrollado un proceso de participación interno con las diferentes consejerías de la Administración autonómica y ha presentado y analizado el contenido de la futura ley en cerca de una veintena de comisiones, consejos y órganos regionales de participación en los que se encuentra representada la sociedad castellanomanchega, abordando ámbitos como la educación, la salud, los servicios sociales, el transporte, el urbanismo, el medio ambiente, el desarrollo rural, la igualdad o el diálogo social.

"Todo este trabajo nos ha permitido enriquecer el borrador antes de llegar a esta nueva fase. Hemos escuchado, analizado las propuestas y muchas de ellas ya forman parte del texto que ahora volvemos a poner a disposición de la sociedad para que pueda seguir mejorándolo", ha explicado el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero.

El comisionado ha animado a la ciudadanía, entidades sociales, administraciones locales, empresas, colegios profesionales, universidades y al conjunto de agentes interesados para que participen en esta nueva fase y contribuyan con sus propuestas a la elaboración definitiva de la futura Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha.