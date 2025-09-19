Un paseo en bici por las calles de Albacete, entre las diversas actividades con motivo de la Semana de la Movilidad

Cartel de la Semana de la Movilidad de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a llevar a cabo diversas actividades de concienciación con motivo de la Semana Europa de Movilidad, a partir del próximo día 22 de septiembre.

Según ha informado el concejal de Movilidad, Francisco Navarro, "venimos colaborando con esta campaña europea desde el año 2002, además de hacerlo en la inicial campaña de 'La Ciudad sin mi coche'".

El objetivo es concienciar a la ciudadanía para un uso racional del vehículo privado, potenciando otros modos de transporte no contaminantes. El tema escogido por la Comisión Europea para ese año es 'Movilidad para todas las personas', junto al lema '¡Combina y muévete!' que se ha usado otros años'.

Los actos se han previsto para después de Feria para no interferir con las fiestas, y se realizan en colaboración con diversos colectivos y entidades como Policía Local, Protección Civil, Centro Joven, Europa Direct, IMD, Jefatura Provincial de Tráfico, Emisalba, o la asociación de ciclistas CURBA,

El concejal ha recordado que "estas actividades se suman a las actuaciones municipales habituales y continuadas para la sostenibilidad y la mejor convivencia entre vehículos y peatones".

Así, la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros va a contribuir con un recorrido cultural en bus con la colaboración de la Oficina de Turismo, con salida a las 18 horas durante los días 24, 25 y 26 de septiembre. También instalará un punto de información en el Altozano, los días 24, 25 y 26, donde se podrán solicitar nuevas altas de los diferentes títulos de viaje, asumiendo la empresa concesionaria el coste de la tarjeta, que normalmente es de tres euros. También habrá un concurso de dibujo dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria

Junto a la Asociación de Empresarios de Campollano se estudian colaboraciones de las empresas y con la propia Asociación, y para potenciar el transporte urbano colectivo a Campollano, serán gratis las líneas F y D, desde el lunes 22 hasta el viernes 26.

PASEO CICLISTA

El domingo 28 de septiembre se desarrollará el ya tradicional paseo en bici, que en pasadas ediciones llegó a contar con casi 2.000 participantes. Recorrerá toda la ciudad, partiendo a las 12 del mediodía del Pincho de la Feria con obsequios para los asistentes, y al finalizar se realizará el tradicional sorteo de bicicletas entre los participantes.

Se prestarán 80 bicicletas, previa presentación del DNI, gracias a la aportación desde la Policía Local de las existentes en el Parque Infantil de Tráfico y las del Servicio de Salud Ambiental. Por parte de Europa Direct se instalará igualmente un espacio informativo sobre el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de las ciudades verdes. El Servicio de Bicicletas de Préstamo, Albabici, dispondrá un stand informativo de su actividad y colaborará con el préstamo de 25 bicicletas, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Para fomentar el uso de la bicicleta, durante la semana de la movilidad se desarrollará también el taller 'Revisa y repara tu bici', con revisión gratuita y asistencia en pequeños arreglos, en las tardes del 24 al 26 de septiembre, en la plaza de la Constitución.

SESIONES INFORMATIVAS

Las actividades van a incluir dos sesiones informativas en las que se analizarán asuntos destacados de la movilidad urbana. El lunes 22 de septiembre a las 16.30 horas en las dependencias del Museo de la Cuchillería se hará una sesión a cargo de la empresa que está redactando el Plan de Seguridad Vial.

Además, el jueves 25 de septiembre a las 12.00 horas habrá una reunión online con la empresa encargada de redactar el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones de Albacete.

Otra actividad será el Circuito de Seguridad Vial organizado por la Jefatura Provincial de Tráfico, en la pista de patinaje del Parque Lineal el sábado 27 de septiembre de 10.00 a 13.00 horas.

En definitiva, según Francisco Navarro, "las actividades programadas van a servirnos para seguir avanzando hacia una movilidad sostenible, accesible y respetuosa con todas las personas, potenciando en todo caso el transporte público y los vehículos no contaminantes".