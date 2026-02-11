El paso Nuestra Señora de la Esperanza en su Soledad procesionará por primera vez este año en la Semana Santa toledana

Presentación de la Semana Santa de Toledo - AYTO TOLEDO

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Toledo contará este año con un nuevo paso. Se trata de la talla de Nuestra Señora de la Esperanza en su Soledad que procesionará por primera vez el Miércoles Santo, incorporándose así al resto de tallas que se custodian la Catedral Primada y en los distintos templos de la ciudad que salen a la calle en esta celebración.

Así lo han puesto de manifiesto durante la presentación de la Semana Santa toledana la concejal de Cultura, Ana Pérez; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, Juan Carlos Sánchez, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, y el consiliario de la Junta de Cofradías, Capítulos y Hermandades de Toledo, José Antonio Jiménez 'Quillo'.

Además, entre las novedades con las que contará la Semana Santa toledana este año, el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa ha destacado que se va a dar mayor protagonismo a redes sociales y las páginas web, al ser "lo que más ve la gente y lo que a los jóvenes más les atrae".

En este sentido, se ha creado dentro de la página web un apartado que se llama 'Agenda' donde se propondrán actos y se colgarán todo tipo de presentaciones o conmemoraciones, no solo de la Semana Santa de Toledo sino para todo el año. "Vamos a intentar dar información de todo lo que se va haciendo dentro del mundo cofrade de la ciudad", ha añadido.

También ha apuntado que este año se abandonará la geolocalización en la app de la Junta de Cofradías, al ser "dificilísimo" llevarla a cabo en la ciudad. "Tenemos una ciudad preciosa y una maravilla, pero los satélites no entienden de calles estrechas y no llega a conectar bien la geolocalización".

No obstante, el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa ha apuntado que la app se va a reformar para que ofrezca "información fiel" de cofradías, de las procesiones y de cuáles son los recorridos de las mismas, en lo que ha denominado como "un complemento" de la página web.

ALGÚN CAMBIO DE RECORRIDO

Este año habrá también "algún cambio de recorridos" en las procesiones porque las cofradías se van adaptando año tras año, por lo que la procesión del Cristo Redentor "va a hacer algo distinto" a lo que venía haciendo años atrás y se va a acercar hasta la Catedral.

Asimismo, se sigue "dando vueltas" a qué hacer el Viernes Santo tras el acuerdo alcanzado el pasado año entre las cofradías implicadas para que hubiera una nueva distribución procesional, del que no pudo comprobarse su efectividad debido a la lluvia. "Este año tendremos una nueva reunión con las cofradías para volver a recordar un cuáles son los acuerdos que se llegaron".

"Tenemos que cuidar mucho este tipo de actos, porque si la Semana Santa de Toledo está creciendo es porque cuidamos las formas. No estamos haciendo un teatro, no estamos interpretando nada, pero sí que es verdad que hay que procesionar con un cierto orden, rigor a la hora de vestir, de actuar, de pasar o de andar porque estamos haciendo penitencia, no estamos de folclore", ha argumentado.

AGENDA

Sánchez ha dado cuenta también del programa de actos de esta Semana Santa, alguno de los cuales ya han tenido lugar, destacando el segundo ciclo de bandas de música interprovincial en colaboración con la Diputación de Toledo, con la inclusión este año de una banda de Toledo y la celebración de uno de los conciertos en la ermita del Valle, con motivo del 400 aniversario de su fundación.

Se celebrará también el quinto Ciclo de Música Sacra con actuaciones gratuitas de las corales de la ciudad de Toledo en distintos templos, monasterios y conventos de la ciudad; al que se suma el cuarto Ciclo de Conferencias con la participación de la Cofradía Internacional de Investigadores, en la sala Capitular del Ayuntamiento.

El 18 de marzo está prevista la representación teatral de la Pasión de Toledo en el Teatro de Rojas y el día 25 de ese mes tendrá lugar en la Catedral el Pregón de Semana Santa a cargo de Valentín Aparicio Lara, que es actualmente vicerrector del seminario de Toledo, acompañado por la coral 'Voces en Armonía', que cuenta entre sus miembros con personas con discapacidad visual.

'NAZARENO DE HONOR'

Durante el acto se ha entregado el 'Nazareno de Honor' a la representación de La Pasión de Toledo, que lleva 18 años de trayectoria. Su director, Víctor Trejo, ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Junta de Cofradías, destacando el hecho de que desde 2008 "nadie se ha puesto de perfil ni nos ha dado la espalda".

De su parte, el consiliario de la Junta de Cofradías, Capítulos y Hermandades de Toledo, ha destacado que la Semana Santa de Toledo "no es solo un recuerdo histórico, sino una vivencia profunda de la pasión, en la esperanza de la resurrección".

La concejala de Cultura ha destacado la "gran riqueza de pasos, de hermandades y cofradías" con las que cuenta la Semana Santa de Toledo, así como el escenario "inigualable" en el que se desarrolla como es el del Casco Histórico. "Es una de nuestras señas de identidad y seguirá creciendo, dando un salto de calidad", ha apuntado.

Finalmente, la viceconsejera de Cultura y Deportes ha agradecido a la Junta de Cofradías tanto el esfuerzo que realiza como el mantenimiento del patrimonio material que llevan a cabo. "Eso es algo que enriquece no solamente a las cofradías o a la ciudad, sino a la sociedad en general", ha manifestado.