Patricia Franco reivindica el impulso en inversiones de la Junta en Villarrobledo en la Asamblea General de Adevi

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, clausura la XX Asamblea General de la Asociación de Empresarios de Villarrobledo, ADEVI, y participa en la II Jornada Empresarial que organiza esta asociación. - JCCM

ALBACETE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido, desde el año 2015, más de 30 millones de euros de manera directa en políticas de empleo, acciones y programas de formación y cualificación y en ayudas y apoyo directo a pymes y autónomos de la localidad de Villarrobledo.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la clausura de la jornada empresarial de Adevi, donde ha valorado el dinamismo económico y social de uno de los grandes polos de desarrollo de la región, señalando que el apoyo del Ejecutivo autonómico ha llegado a 8.800 personas ocupadas y desempleadas, pymes y autónomos de Villarrobledo, según ha informado la Junta por nota de prensa.

A ellos, y al conjunto del tejido económico y social de la localidad, Patricia Franco ha trasladado el apoyo del Gobierno regional, y ha puesto a su disposición "todas las líneas que tenemos de acompañamiento a las empresas, los autónomos y las personas en Villarrobledo; así como aquellos programas que estamos ultimando, como el Bono Crecimiento Pyme, con el que vamos a destinar nueve millones de euros a apoyar proyectos para que el tejido de pymes y empresas sin asalariados de nuestra región puedan coger músculo y dimensión para competir en mercados internacionales, cada vez más complejos, apostando por la sostenibilidad y la digitalización", ha indicado, para poder construir "una estrategia clara para que los vaivenes que nos traiga la economía mundial o nacional pues no afecte a lo que a la generación de actividad y riqueza".

Ese apoyo y el compromiso del Gobierno regional con el tejido económico, social y laboral de Villarrobledo y del conjunto de la región se ha visto reflejado en múltiples ámbitos relacionados con la economía y el empleo, "ya que, desde el año 2015, hemos invertido más de 30 millones de euros para apoyar a 8.800 personas, pymes y autónomos de la localidad de Villarrobledo", ha señalado Patricia Franco.

Esta inversión ha llegado "como una lluvia fina y lo ha hecho de manera muy equilibrada, ya que un tercio de esa inversión ha ido al apoyo directo a pymes y autónomos; un tercio prácticamente se ha dirigido a impulsar acciones de formación y cualificación en el ámbito de la FP laboral; y un tercio ha ido dirigido a políticas de empleo", una inversión en esta área que va a crecer "con las más de 80 contrataciones que vamos a apoyar en el municipio a través del Programa de Apoyo Activo al Empleo", ha detallado la consejera.

Durante su intervención, Patricia Franco ha remarcado el papel de Villarrobledo como uno de los grandes polos de desarrollo económico de la provincia de Albacete y de la región, "y de hecho, en los indicadores de dinamismo económico que tenemos, está entre los primeros puestos de la región, siendo la decimoquinta localidad de las más de 900 que tiene Castilla-La Mancha con ratios más elevadas tanto en empresas por habitante como de personas asalariadas por habitante, superando la media nacional", gracias a un tejido económico compuesto "por más de 2.000 autónomos y más de 1.600 empresas y pymes que estructuran su modelo de desarrollo y su capacidad de crecimiento".

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha clausurado la primera de las jornadas empresariales celebrada por la Asociación de Empresarios de Villarrobledo, Adevi, al término de la asamblea general que ha ratificado a su presidente, José Antonio Vargas, y su nueva junta directiva al frente de la asociación, que tiene entre sus objetivos fundamentales agrupar y promocionar la actividad económica y empresarial, y con ello el empleo, en Villarrobledo. En la jornada, además, han tomado parte en una mesa redonda empresarial las firmas Antonio Caballero, Polalsa, Proarte, ER Ingeniería y Lozano.