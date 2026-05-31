La patronal de Industrias Vinícolas acusa a sindicatos de no querer sellar acuerdo para protestar en Fenavin Match

CIUDAD REAL, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La patronal de Industrias Vinícolas y Alcoholeras de Ciudad Real ha acusado a CCOO y UGT de romper de manera unilateral la negociación del convenio de vinícolas en la provincia, "interesadas en no alcanzar un acuerdo para mantener la protesta convocada para el próximo 2 de junio", a las puertas de Fenavin Match.

En nota de prensa, la patronal la querido desmentir las acusaciones vertidas por los sindicatos, en la que aseguran que las negociaciones del convenio colectivo se encuentran bloqueadas "por la intransigencia de la representación empresarial".

Asimismo, rechaza con rotundidad que, en las reuniones mantenidas la representación empresarial haya planteado recortar los derechos recogidos y consolidados en el vigente convenio colectivo, la reducción del complemento de antigüedad o del complemento de incapacidad temporal, tal y como afirma la parte sindical.

La patronal considera "legítimo y necesario" que la opinión pública y las personas trabajadoras afectadas por este convenio dispongan de una información "veraz y rigurosa" sobre las propuestas presentadas por la representación empresarial en la reunión celebrada el pasado 15 de mayo, orientadas al avance de la negociación y a la mejora de las condiciones laborales.

"Si las negociaciones del convenio colectivo de Ciudad Real no han llegado aún a buen puerto, no se debe al bloqueo de la patronal ya que la representación empresarial ha presentado propuestas que considera razonables, entre las que figuran un incremento salarial del 3% para 2026, superior al IPC registrado en 2025; una reducción de la jornada aplicable en el próximo convenio colectivo, así como el incremento del plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad del 25% al 30% del salario de las personas trabajadoras", defiende.

Respecto a esta última propuesta, la representación empresarial recuerda que las empresas del sector cuentan actualmente con "avances tecnológicos y equipos humanos debidamente formados, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras".

Tras ofrecerse dispuesta a continuar negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, arremete contra CCOO Industria y UGT FICA por "faltar a la verdad".

"Evidencia una falta de voluntad real de alcanzar un acuerdo previo a la movilización y entorpece las negociaciones y responsabiliza erróneamente ante la opinión pública de ser la patronal quien dilata el proceso negociador".