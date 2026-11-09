Pedro Sánchez reconoce el trabajo del "Gobierno liderado por García-Page" en la gestión del accidente ed Urda

(I-D) El consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecen declaraciones a los medios tras la reunió - Carlos Luján - Europa Press

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del a la reelección, Pedro Sánchez, ha hecho referencia a la gestión a cargo del Ejecutivo de Castilla-La Mancha del accidente ferroviario ocurrido en Urda y que se saldó con 69 fallecidos, reconociendo el trabajo realizado.

En una entrevista con La Séptima recogida por Europa Press, Sánchez, que asegura que un accidente en la alta velocidad "no se puede permitir en este país", ha insistido en "reconocer el trabajo que ha hecho la Junta, los profesionales sanitarios y el Gobierno liderado por García-Page".

"Ahora es importante trasladar desde el primer minuto el compromiso con las víctimas, las familias y los heridos"; ha indicado.