Pensionistas UGT piden que pensiones no se utilicen como "moneda de cambio" y se muestran optimistas ante su aprobación

Jesús Santiago, de la Unión General de Pensionistas de UGT en Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT en Castilla-La Mancha ha valorado la aprobación de la subida de las pensiones en Consejo de Ministros este martes en un decreto único, algo que da "tranquilidad" a los pensionistas de la región, pero ha rechazado que se utilice como "moneda de cambio" a este colectivo y que esta medida se politice "año tras año".

En declaraciones a Europa Press, Jesús Santiago, de la Unión General de Pensionistas de UGT en Castilla-La Mancha, ha apuntado que en enero ya se cobró la revalorización y si se aprueba definitivamente en el Congreso de los Diputados se cobrará en el mes de febrero y todo el año 2026.

Se mantiene "optimista" respecto a que la medida salga adelante en la Cámara Baja, y de no ser así, esta organización regional está dispuesta a movilizarse y "apoyar cualquier movimiento para que esto se apruebe".

Tal y como ha precisado, hay 400.000 pensionistas en la región y la pensión media asciende a unos 1.200 euros aproximadamente, y esta valorización supone entre 25 y 30 euros más, dependiendo del caso.

El 50 por ciento de las pensiones de Castilla-La Mancha están por debajo de esos 1.200 euros, por lo que muestra su rechazo frente a aquellas voces que dicen que los pensionistas cobran "mucho" y están "muy bien".

EL PP, CON "ALGUNA PEGA"

Concretamente ha criticado que "sistemáticamente los partidos políticos conservadores" se opongan a la revalorización. "El PP, que lidera esta cuestión, alguna pega pondrá para no revalorizarlas porque tradicionalmente se ha opuesto a todas las revalorizaciones".

En este punto, ha dicho no entender "por qué" se mete a los pensionistas "en la arena política", reclamando que la medida se quede "al margen de las disputas o los enfrentamientos políticos que hay".

Desconoce "por qué motivos el Gobierno" lo ha ligado a otras medidas, y ha puntualizado que "algunas" de estas "afectan a los pensionistas" en ámbitos como "la pobreza energética" que sufren "muchos" de ellos, con medidas incluida en el decreto ómnibus.