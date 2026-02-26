Pepe Álvarez señala que Juan Carlos I no tiene ninguna cuestión jurídica abierta en España y puede vivir "donde quiera"

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). Álvarez ha analizado la situación económica, política y social de España y ha presentado las propuestas del sin - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este jueves que el Rey emérito, Juan Carlos I, no tiene ninguna cuestión jurídica abierta en España y puede vivir "donde quiera". Es más, ha recordado el líder sindical, "viene a España cuando quiere venir".

Así ha reaccionado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido la vuelta del Rey emérito a España tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha que se celebra en la ciudad de Toledo, Álvarez ha comenzando diciendo que él tiene la sensación de que nadie hubiera juzgado al Rey emérito por el 23F. "Puede ser que alguien sí, pero yo no", destacando que nunca UGT "ha emitido ninguna opinión en relación a que el Rey tuviera alguna relación con el golpe de estado del 23 de febrero".

Por tanto, ha continuado, "que yo sepa, el rey se ha ido porque ha querido irse" y "viene a España cuando quiere venir".

"Hay una parte de la vida del rey, que es la que es y que es la que todos conocemos, pero no tiene ninguna cuestión jurídica abierta en nuestro país, y a mí me parece fantástico que la gente viva donde quiera, y si puede, muera donde quiera también. Es una cuestión que yo ya me gustaría poder elegir yo también", ha apostillado.

Dicho esto, Pepe Álvarez ha considerado que "no hay que darle más trascendencia porque se hayan descalificado los papeles del 23F", y cree que "sería bueno" que esto "no se convierta efectivamente en una cuestión que vuelva a abrir brechas que no existen".