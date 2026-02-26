Pepe Ávarez (UGT) espera "un gran acuerdo" de las izquierdas que ayude a frenar a la "extrema derecha" en el país

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con la delegación de UGT del parque temático Puy du Fou, a 21 de agosto de 2024, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Puy du Fou Españ - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha esperado que el debate suscitado en los partidos de izquierda acabe en un "gran acuerdo" en este espectro político que ayude a frenar a la "extrema derecha" en el país.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios tras participar en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, donde ha considerado que el primer debate que se ha abierto al respecto es "extraordinariamente positivo".

"Sé que lo que mediáticamente tira es quién, pero la cuestión es el cómo", ha indicado, para agregar que "la cuestión" es si se puede mantener "este periodo de tiempo de progreso, de reparto de riqueza y de mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas de nuestro país o no".

Según ha indicado, "la unidad de acción y pensar en las personas a las que va dirigida nuestra política son el elemento más importante para poder unir". "Nosotros no podemos estar en ningún sitio en concreto", ha agregado.

Por ello, ha dicho que "el tema de fondo" debe ser "poner coto" a las "políticas regresivas" que se van a plantear en los próximos pactos en las comunidades autónomas, "donde parece ser que ya está claro que va a haber una confluencia entre el PP y Vox".

"España puede y debe de aspirar a continuar siendo, tanto en la Unión Europea como desde un punto de vista general, un polo de atracción de políticas de progreso porque se ha demostrado que repartiendo la riqueza, subiendo los salarios y mejorando las condiciones de las personas trabajadoras, el país continúa creciendo", ha argumentado.

YOLANDA DÍAZ

Ha vuelto a referirse al anuncio de Yolanda Díaz de no seguir al frente de Sumar para considerar que es una "persona generosa". "La España de hoy es una España mucho mejor para el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas que era cuando Yolanda Díaz llegó al Gobierno".

"Lo es porque hemos ganado derechos que parecían imposible que se pudieran conseguir, se han conseguido consensos muy importantes en las reformas laborales como no se habían hecho en ningún otro país europeo y hemos podido avanzar de manera muy importante en relación con la subida de los salarios o el SMI", ha afirmado.

Por ello, ha abogado por el hecho de que el Gobierno acabe la legislatura para que los asuntos que están "en la cartera pendientes" se puedan desarrollar con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y de la Vicepresidencia del Gobierno.